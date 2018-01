Trágico final de un fanático de las serpientes: lo mató una pitón de 2,4 metros

Un hombre fue hallado muerto en su casa tras ser estrangulado por una pitón de 2,4 metros que había criado "desde que le cabía en la palma de la mano".



Dan Brandon, de 31 años, murió de asfixia en su casa en Church Crookham, Hampshire, el 25 de agosto de 2017, informó la Corte Forense de Basingstoke.



La madre dijo a la corte que su hijo tenía 10 serpientes y 12 tarántulas en la casa de la familia, pero quería a la pitón africana de roca como "su bebé", señaló The Independent. Dan la había nombrado Tiny (pequeña, en inglés) porque, cuando la adoptó, podía transportarla con una mano.



El forense Andrew Bradley registró un veredicto de muerte accidental: "El escenario más probable es que Tiny mató a Dan, no tengo dudas al respecto. Ella se estaba enrollando a su alrededor, a un punto que desconozco. Y hubo un momento en que ella lo agarró inesperadamente y lo derribó o algún otro mecanismo". Agregó que después de que Brandon muriera, la serpiente se escondió, probablemente "por la conmoción de la caída del cuerpo o por su reacción".



Los padres, el hermano y la hermana de Dan Brandon estuvieron presentes en la investigación. Su madre dijo que él había tomado conciencia de cuán fuerte se había vuelto Tiny: "Era más cauteloso con Tiny que con las otras serpientes. Sabía que era muy fuerte y había dejado de ponerla alrededor de su cuello porque era impredecible".



El patólogo Adman al Badri dijo que no había signos específicos de estrangulación en el cuello de Brandon y que su diagnóstico de asfixia había sido alcanzado por exclusión. Dijo que lo que encontró incluía una hemorragia detrás de un ojo, además de estallidos de vasos sanguíneos y pulmones congestionados, otro signo de asfixia.



El doctor Al Badri agregó que Brandon había estado en forma y saludable en el momento de su muerte y que "no tenía ninguna enfermedad".



No hubo marcas de mordiscos en el cuerpo de la víctima, y después de que la serpiente se despojara de su piel en noviembre de 2017, el examen mostró que no había arañazos en su superficie para indicar que Brandon había intentado quitarsela de encima.



En la noche de la muerte, la madre estaba en la casa. Ella contó que había escuchado un ruido fuerte en el piso de arriba y pensó que podría haber sido la caída de una mancuerna o que su hijo había golpeado algo. Cuando subió, encontró al joven boca abajo en el piso de su habitación y llamó a los servicios de emergencia. También pudo ver que Tiny no estaba en su vivero.



La serpiente fue encontrada debajo de un gabinete y los amigos de Brandon devolvieron a Tiny a su criadero.