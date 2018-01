Afirman que hallaron el submarino de Pablo Escobar

Agentes submarinistas de la CIA encontraron en las costas de Colombia uno de los submarinos que utilizaba el capo de la droga Pablo Escobar para el contrabando de cocaína.El colombiano transportaba por este medio cocaína de Colombia a Puerto Rico, que luego era enviada a los Estados Unidos. Aquí podría estar también la pista para encontrar parte de la supuesta fortuna escondida de 70.000 millones de dólares de Pablo Escobar.Un programa del canal Discovery fue siguiendo a dos ex agentes de la CIA en su búsqueda de la fortuna no confirmada de Escobar. Doug Laux y Ben Smith son vistos buceando en la costa, aunque no han encontrado nada de valor.Se cree que los objetos se deben haber desplazado debido a la corriente marina, por lo que seguirán buscando en los alrededores de donde se hundió el submarino.Pablo Escobar, cuya vida está representada en el popular programa de Netflix Narcos, dirigió el Cartel de Medellín, que suministró el 80 por ciento de la cocaína consumida en los Estados Unidos en los años ochenta. En 1989, fue clasificado como el séptimo hombre más rico del mundo por la revista Forbes.