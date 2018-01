Pusieron un robot como empleado y lo echaron porque no servía

Los dueños de un supermercado de Escocia pusieron a un robot como empleado para ahorrarse un sueldo, pero terminaron echándolo por inútil. Sus compañeros se habían encariñado con él y lloraron durante su despedida.Fabio, como lo llamaban sus compañeros de trabajo, era parte de un experimento que la Universidad de Heriot-Watt y la cadena de supermercados Margiotta realizaron para un documental de la BBC titulado Seis robots y nosotros.El robot fue programado con la ubicación de los distintos productos en las góndolas de la sucursal de Edimburgo, la más importante de la cadena, con el objetivo de ayudar a los clientes.Aunque Fabio saludaba a los clientes con su frase "hola, linda", chocaba los cinco y hasta hacía chistes, a la hora de dar indicaciones no tuvo éxito.Los clientes le preguntaron dónde encontrar cerveza y respondió: "en la sección de alcoholes". Cuando le consultaron la ubicación de los quesos, señaló que "el queso está en las heladeras". Ante la falta de respuestas útiles, las personas empezaron a ignorarlo y evitarlo.Fabio fue reubicado y se dedicó solamente a ofrecer muestras gratis en un rincón del supermercado. Sin embargo, el robot no conseguía atraer la atención de los clientes. "No se desempeñaba como esperamos. La gente parecía evitarlo y las conversaciones no resultaban muy bien", explicó uno de los dueños del local.Finalmente, el fundador de la cadena le comentó al robot que no le renovarían su contrato y este le pregunto al jefe: "¿estás enojado?".