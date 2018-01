EE.UU: Condenan a 175 años de cárcel a médico que abusó a más de 100 gimnastas

El ex médico del equipo de gimnasia artística de los Estados Unidos Larry Nassar fue condenado este miércoles a 175 años de cárcel por el abuso sexual de sus pacientes.



Nassar, de 54 años, fue el médico del equipo olímpico durante 20 años y también se desempeñó en el Hospital Estatal de Michigan.



El viernes pasado se declaró culpable de los cargos de acoso, trato inapropiado o abuso sexual de chicas de 6 años.



Aly Raisman, Gabby Douglas, Jordyn Wieber, McKayla Maroney y Simone Biles fueron algunas de las medallistas olímpicas que se animaron a confrontar a Nassar y a relatar los abusos sufridos, informó el Chicago Tribune.



La juez Rosemarie Aquilina expresó que fue su "honor y privilegio" poder sentenciarlo a la pena máxima posible en este caso, informó el sitio CNN.



"Es mi honor y privilegio sentenciarlo porque no merece caminar fuera de una prisión jamás, no hizo nada por controlar lo que usted sentía", expresó Aquilina.