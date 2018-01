Difunden carta que revelaría lo ocurrido con reos que huyeron de Alcatraz

La historia

La huida

Otros detalles de la carta

En 1962 escaparon tres presos de Alcatraz, 56 años después apareció una misteriosa carta que podría ser el elemento que le de cierre a esta historia.La carta que difundieron ahora habría sido escrita por el propio John Anglin, quien admite su fuga y explica la suerte que corrieron los tres hombres, la misiva fue publicada por CBS San Francisco."Mi nombre es John Anglin. Escapo (sic) de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y mala salud. Tengo cáncer. Todos lo logramos esa noche pero apenas", así comienza la narración según publicaLa carta sigue: "Si anuncian en TV que prometen enviarme primero a la cárcel por no más de un año y me dan atención médica, volveré a escribirles para decirles exactamente donde estoy. No es un chiste. Esto es real y la honesta verdad".La misiva fue enviada al departamento de policía de San Francisco en 2013 por una fuente anónima, el FBI investigó la carta intentando encontrar huellas dactilares, rastros de ADN o alguna pista en la tipografía, al final se informó que los resultados eran inconclusos.Los tres presos escaparon en 1962 abriendo boquetes en sus celdas, se arrastraron por las tuberías internas de la prisión y se lanzaron al agua en una improvisada balsa.La historia dice que murieron por las heladas corrientes de la bahía de San Francisco, pero sus cuerpos nunca aparecieron.Durante 2015 un documental del canal The History Channel difundió una foto de los supuestos hermanos vivos y contentos en Brasil, la imagen habría sido tomada 13 años después de la fuga.Al parecer el gran escape se realizó con un plan que se elaboró durante meses, y se sospecha que quien lo pensó fue Frank Morris.Cincelaron el hormigón que estaba dañado por la humedad del mar con herramientas tan básicas como una cuchara, una moneda o un improvisado taladro que armaron con una aspiradora robada.Para que nadie notara su trabajo armaron un plan de distracción que incluía que uno de ellos tocara el acordeón mientras los otros trabajaban. El día del escape dejaron máscaras fabricadas con papel maché en sus camas.El texto además agrega datos como que: "Frank (Morris) murió en octubre de 2005. Su tumba está en Alexandria bajo otro nombre"."Mi hermano -escribe el supuesto John Anglin-- murió en 2011".El autor no dice nada sobre haber vivido en Brasil, explica que estuvo en Seattle, Dakota del Norte, y Carolina del Sur."Esto significa que sí y significa que no; así que todo queda en el limbo", dijo el experto en seguridad Jeff Harp, citado por el Daily Mail.Por ahora, a pesar de este hallazgo, el FBI mantiene la hipótesis que los tres hombres murieron en la huida.El Servicio de Marshals de Estados Unidos aún mantiene abierto el caso.