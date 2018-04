Confirmaron la primera muerte por fiebre amarilla en Santa Catarina

Se confirmó este martes la primera muerte de una persona en el Estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, por la fiebre amarilla. La Dirección de Vigilancia Epidemiológica (Dive) informó que la víctima, una residente de Gaspar de 57 años, murió el pasado miércoles. Como la fallecida había viajado recientemente a Mairiporã, región metropolitana de San Pablo, el caso se considera importado, es decir no contraído en Santa Catarina.La paciente, que estaba en el Hospital Santa Isabel, en Blumenau, no había sido vacunada contra la enfermedad. El diagnóstico de laboratorio fue confirmado por la Fundación Oswaldo Cruz del Paraná (Fiocruz / PR), que es el laboratorio de referencia para el Estado catarinense.En los últimos 10 años se investigaron 204 casos sospechosos en Santa Catarina, pero todos fueron descartados."Desde el 66, la gente puede considerar que ese fue el primer registro de caso importado de fiebre amarilla silvestre en residente de SC", confirmó el director de Dive, Eduardo Macario.El director ratificó que aún no hay evidencias de que el virus esté en circulación por el Estado. En este año, ocho monos fueron identificados con síntomas de la enfermedad, pero la recolección fue hecha en cuatro de ellos y aún aguarda investigación.Por vivir en el mismo ambiente que los mosquitos transmisores en área silvestre, los animales son los primeros en enfermarse alertando para una posible circulación del virus, publica el diario El Catarinense.