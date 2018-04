Uruguay: El campo se movilizó para pedir cambios al gobierno de Vázquez

Productores agropecuarios de Uruguay que desde principios de año protestan contra el gobierno para exigir una mayor rentabilidad del sector, llevaron a cabo hoy una movilización masiva en el departamento central de Durazno para plasmar sus reclamos, en una proclama que entregarán al presidente Tabaré Vázquez.



Bajo el lema "Un solo Uruguay", la masiva convocatoria -en la que organizadores calcularon decenas de miles de participantes- fue lanzada por una serie de productores agrícolas independientes unidos bajo el concepto de "autoconvocados" para protestar contra las "altas tarifas del Estado".



Sus principales demandas se resumieron en una rebaja de los precios de luz y combustible y un aumento del dólar para solucionar el supuesto atraso cambiario del país.



La concentración contó con dirigentes de varias asociaciones y sociedades de sectores agropecuarios, además de representantes de la industria, trabajadores y jubilados, reportó la agencia de noticias EFE.



También en Montevideo decenas de personas se reunieron en una céntrica plaza de la capital para manifestar su apoyo a la protesta del agro.



Con banderas y vestidos de azul y blanco, los asistentes se concentraron en torno al monumento al Gaucho, una estatua que rinde homenaje a los jinetes y ganaderos mestizos que en los siglos XVIII y XIX habitaban en Uruguay y en territorios aledaños.



La protesta rural se convirtió en los últimos días en un alzamiento contra la política económica y social del gobierno, que ve con preocupación el malestar por darse en medio del período de crecimiento más extenso y fuerte de la historia del país.



Si bien el gobernante Frente Amplio reconoció que hay sectores con problemas, parte del oficialismo considera que la medida responde a una acción de la oposición de cara a la campaña para las elecciones de 2019, según informó el diario El País.



Sin embargo, para el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino, el problema de rentabilidad responde a una política "con elevados costos de producción" y con un "elevado peso del Estado" que no ayudan en un momento en el que, según él, se está ingresando en una crisis.

Para Zerbino, las cifras récord que tuvo el sector productivo en materia de exportaciones se dieron por el buen clima que hubo en 2017 y "la voluntad del sector de productores".



Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo, Enzo Benech, reconoció hoy que Uruguay es un país caro y que es necesario tener competitividad, pero también explicó que el país vende "la mayoría de la producción al mundo" y, por ende, no fija el precio de venta.



"La agenda de trabajo para revisar esto está permanentemente abierta; algunas veces podemos hacer cosas y otras no. Por lo tanto, no solo estamos trabajando: hemos trabajado siempre y vamos a seguir haciéndolo", señaló Benech, quien afirmó que el gobierno está abierto al diálogo.



El pasado 15 de enero, el presidente Vázquez recibió a representantes de las gremiales rurales para ofrecerles algunas medidas rápidas de emergencia para los sectores más afectados y crear una mesa de trabajo con todas las partes.