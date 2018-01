Trump cumple su primer año con un cierre de Gobierno por falta de fondos

El Gobierno de Estados Unidos inició esta medianoche un cierre parcial de sus actividades por la falta de fondos para mantenerlas, después de que republicanos y demócratas no alcanzasen un acuerdo presupuestario en el Congreso. Este cierre, el único que ha habido estando la Casa Blanca y el Congreso controlados por el mismo partido, coincide con el primer aniversario del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.



La última vez que el Gobierno de Estados Unidos tuvo que ser clausurado por falta de fondos fue en octubre de 2013, con Barack Obama en la presidencia. Aquel año, el país se vio sacudido por un parón gubernamental que se alargó durante 16 días, y que mandó a más de 800.000 trabajadores públicos -los considerados "no esenciales"- a sus casas suspendidos de empleo. Se cerraron museos y parques nacionales, y se cancelaron tratamientos experimentales en los centros médicos de investigación federales.



A la espera de comprobar las consecuencias prácticas del presente cierre, el jefe del Pentágono, James Mattis, advirtió de que algunas operaciones militares quedarán suspendidas a la espera de fondos, aunque la falta de presupuesto no afectará a la guerra de Afganistán ni contra el Estado Islámico (EI). No obstante, la Casa Blanca ya ha anunciado que se prescindirá de más de un millar de sus 1.715 trabajadores.



Los demócratas, que forzaron el cierre con su oposición a las cuentas en el Congreso, habían condicionado su voto a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" o "soñadores"

Después de la medianoche del viernes al sábado, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que advirtió de que "no negociará" con los demócratas el estatus de los "soñadores" para lograr nuevos fondos y calificó a la oposición de "perdedores".



"No negociaremos el estatus de inmigrantes ilegales mientras los demócratas mantienen a nuestros ciudadanos legales rehenes de sus insensatas demandas. Este es un comportamiento de perdedores obstruccionistas, no de legisladores", expresó la Casa Blanca.



Para el presidente de los Estados Unidos, la culpa del cierre es de los demócratas, a quienes ha acusado a los demócratas -a través de su cuenta de Twitter-, de poner en peligro la seguridad del estado ante el peligro de la frontera del sur.



El Gobierno de Trump dijo que solo "reabrirá las negociaciones sobre la reforma migratoria" una vez los demócratas desbloqueen las cuentas. Sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, ya ha iniciado los trámites para llevar a votación una nueva propuesta para financiar al Gobierno, aunque no está claro que tenga el apoyo de los demócratas.



Por su parte, el líder demócrata, Chuck Schumer, dijo que Trump y él habían negociado ya un acuerdo en la tarde del viernes, pero acusó al presidente de echarse atrás ante las presiones de su partido. A falta de consecuencias más serias por llegar, los demócratas han logrado arruinar a Trump la celebración de su primer año al frente de la Casa Blanca.