La historia del perro ciego que logró sobrevivir cinco días atrapado en la nieve

Buddy es un perro de rulitos blancos que esta semana conmovió al mundo con su historia. Tiene 13 años, está ciego y tiene cáncer y sin embargo, soportó las bajísimas temperaturas de Minnesota (Estados Unidos) y sobrevivió cinco días atrapado en la nieve.



Patsy Sumpter perdió de vista a Buddy la semana pasada y su vecina Emily Raguse lo encontró en el lunes pasado acurrucado contra la ventana de su casa. La historia trascendió en las últimas horas y conmovió por las fotos del perrito.



"No podía creer lo que veían mis ojos", contó Raguse que llamó a la policía y tapó a Buddy con lo primero que encontró, una toalla. "Realmente estaba? estaba letárgico", dijo.



El oficial que llegó al domicilio logró rescatar al animal. Al revisarlo, se dio cuenta de que tenía un collar. Se llamaba Buddy y su dueña era Patsy Sumpter, una vecina.



La mujer lo buscaba desesperada desde el miércoles a la noche, pero ya se estaba quedando sin esperanzas. Lo perdió de vista cuando lo sacó a pasear. "Normalmente, se va al bosque y luego regresa. Pero esta vez no volvió. Llamaba y llamaba, pero él no volvía", contó Sumpter. Nunca imaginó que estaba atrapado a pocos metros de distancia.



"Recé sin parar. Es un milagro que lo hayan encontrado. No creo que hubiera podido sobrevivir otra noche", afirmó.