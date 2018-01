Video: Un hombre arriesga su vida para evitar que perrita muera ahogada

El miércoles del técnico en mecánica Douglas Gomes, de 26 años, fue de gratitud y saludos. El día anterior, durante la tormenta que causó daños en Blumenau, en el sur de Brasil, arriesgó su vida para salvar a la perra de un vecino, el artista Joel Clovis de Oliveira, en la calle Carl Wahle en el barrio Agua Verde.Douglas cuenta que la suegra del vecino estaba en la casa con otras dos cachorras que ella consiguió retirar antes de que las aguas subieran. Pero no dio para llevar la Bull Terrier Kira, la mayor de todas.El video, filmado por la madre de Douglas, muestra al hombre con agua hasta el cuello. En las imágenes es posible ver que aún antes de llegar hasta el lugar donde Kira estaba una parte de la casa se derrumbó con la fuerza de las aguas.

. El rescate de Kira provocó gran agradecimiento de la familia del vecino Clóvis. El gesto también repercutió en las redes sociales, donde el video fue divulgado, con muchos comentarios elogiando la conducta.. Pero cualquiera podría haber hecho esto, no hice nada. El sentimiento es de orgullo, felicidad, no tiene una definición clara. Yo también tengo una perra y me quedaría contento si lo hiciera por mí", dice Douglas, según publica el diario El Catarinense.