Miles de personas desafiaron el frío en Temuco a la espera de Francisco

Foto 1/4 Crédito: Telam Foto 2/4 Crédito: Telam Foto 3/4 Foto 4/4

Una multitud de fieles de Chile, Argentina y otros países desafiaron el frío y comenzaron en los primeros minutos de hoy a ingresar al aeródromo de Maquehue, en Temuco, donde el papa Francisco tiene previsto recorrer el lugar en papamóvil y encabezar una misa junto a sacerdotes y referentes mapuches.



No importó a los peregrinos y asistentes la mínima de 9 grados con un registro de humedad del 97%, que generó una bruma gélida en la previa del amanecer, quienes recorrieron los 12 kilómetros desde Temuco o los cinco desde el último control de Carabineros hasta donde se podía arribar en auto o colectivo.



Entre la 1 y las 8 ingresaron al predio de Maquehue más de 130.000 personas y los organizadores esperaban superar las 200.000 para recibir a Francisco.



El campo eucarístico, como se denominó al predio de 25 hectáreas, fue dividido en parcelas con diferentes horarios de ingreso.



Las primeras en completarse fueron las más cercanas al presbiterio, un gran escenario con fondo de madera y una pirámide blanca con una cruz y un techo, donde está el altar en el que Francisco dará la misa con otros 250 concelebrantes de la región y de otros países.



Esas parcelas están identificadas con las letras A y B, con números del 1 al 5, colocadas en dos filas frente al altar, mientras otro sector para invitados especiales y autoridades se llenó alrededor de las seis de la mañana, y a las ocho cerraron el acceso a todas las áreas.



Una parcela frontal fue reservada para la organización solidaria privada Teletón, a donde reciben también desde anoche a discapacitados, ancianos y personas con movilidad restringida, con sillas y una carpa para quienes precisen resguardarse del frío.



En las primeras parcelas hay numerosos argentinos de todas las provincias, especialmente concentrados en las A3, A4 y A5.



Allí un grupo importante de barilochenses, de las parroquias Inmaculada Concepción, Santo Cristo y San Eduardo, luchaba contra el frío como podía, algunos más previsores en el suelo con aislantes y bolsas de dormir, pero otros sólo con lo puesto y poco abrigo.



"Hacía calor ayer y me vine así", dijo Ariel a Télam, vestido con pantalones cortos y un buzo delgado, en movimiento permanente para entrar en calor.



"Traje un equipo de mate y me ayudan a llenar el termo a cada rato, y esperamos que salga el sol pronto", agregó Belén temblando, mientras recorría el lugar entre decenas de familiares y amigos.



Entre los argentinos se hicieron notar los militantes sociales de los movimientos Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la Confederación de Trabajadores de la Economía Social (CTEP), quienes hicieron un ruidoso arribo ayer a Temuco y hoy desde las 6 empezaron a ingresar al predio de Maquehue. (Télam)