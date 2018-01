Hubo pánico en Hawai por una falsa alarma sobre un misil balístico

Losi recibieron hoy unque indicaba que, una alarma que resultó ser falsa y que se debió a un "error humano", según aseguraron más tarde las autoridades estatales.Desde que se emitió la emergencia hasta que fue desmentida por el mismo medio, como demuestran las imágenes publicadas por los habitantes del archipiélago en las que se ve el alerta y la posterior corrección."Amenaza de misil balístico entrando a Hawai. Busque refugio inmediatamente. Esto no es un simulacro", fue el mensaje que recibieron a las 8.07 (15.07 hora argentina) los habitantes del archipiélago ubicado en el océano Pacífico, al suroeste de Estados Unidos, y a 7.400 kilómetros de Corea del Norte.La senadora demócrata por Hawai Tulsi Gabbard fue de las primeras en desmentir lo ocurrido y aseguró a través de su cuenta de Twitter que no había "ningún misil llegando Hawai" y que había confirmado la información con el gobierno hawaiano.La Agencia de Manejo de Emergencias de Hawai (EMA) también confirmó en Twitter que no había amenaza."La gente de Hawai acaba de probar la cruda realidad de lo que enfrentamos aquí ante un potencial ataque nuclear", dijo Gabbard en una entrevista posterior, reproducida por la agencia de noticiasPor su parte, el también senador por ese estado Brian Schatz indicó que se debió a "un error humano de un nuevo empleado de los servicios de emergencias", informó la agencia de noticias"Nos refugiamos inmediatamente. Yo estaba sentado en la bañera con mis hijos rezando. Ahora estoy extremadamente enfadado", dijo a la cadenael congresista estatal Matt LoPresti, al relatar la experiencia.La falsa alarma llega en medio de la tensión por las pruebas con misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte y la guerra de declaraciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un.En ese contexto, el archipiélago realizó en diciembre una prueba de su sistema de alerta para ataques nucleares por primera vez desde la Guerra Fría.