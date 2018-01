Descartan que el Papa corra riesgos en Chile, tras ataques a cinco iglesias

Internacionales Se incrementó el flujo de argentinos hacia Chile ante la visita del Papa

El ministro del Interior de Chile, Mario Fernández,, tras losque afectaron ayer a varias iglesias católicas en la Región Metropolitana del país.El funcionario afirmó que el Pontífice "no debiera correr riesgo" en su primera visita al país, y calificó los ataques como "graves y repudiables". Sin embargo, descartó que los eventuales implicados en los atentados sean grupos "realmente peligrosos", destaca el portal del diario chileno, pero también hay que ver en su medida las cosas. El gobierno y la sociedad no deben hacer el juego a quienes con violencia tratan de alterar la vida normal de los países", expresó Fernández.El ministro afirmó que ", que dañaron de manera importante esas instalaciones de la Iglesia católica, pero se trata de". Y agregó: "La investigación dirá quiénes están detrás"."Lo que hemos visto ayer parecen ser", acotó Fernández, enfatizando que "dejaron panfletos que mezclan llamados, mezclan temas sociales con el tema mapuche, y con crítica a los gastos de la visita papal".De esta manera, Fernández sostuvo que "se hace seguimiento de grupos que aparecen y desaparecen, pero no podemos estar hablando acá de grupos importantes de articulación realmente peligrosos para la población en el sentido de su volumen"., con consignas críticas a la visita que Francisco comenzará el lunes e incluye Atacama y Temuco, al sur del país, donde el pontífice tomará contacto directo con los mapuches, una comunidad que reclama la restitución de tierras ancestrales hoy en manos privadas.Tanto la presidenta Michel Bachelet como el mandatario electo Sebastián Piñera condenaron los actos de violencia contra las iglesias católicas."En democracia, la gente puede expresarse mientras lo haga de manera pacífica y adecuada", señaló la presidenta, quien agregó: "Estamos apoyando en lo que sea necesario desde el punto de vista de seguridad, de movilizar a las avanzadas. Ayer estuvieron en Iquique, hoy van a Temuco", precisó.A través de su cuenta en Twitter, el presidente electo, Sebastián Piñera, condenó los ataques a iglesias católicas que se registraron durante la madrugada del viernes en la región metropolitana."Condeno los actos de violencia contra iglesias de Peñalolén, Estación Central y Recoleta esta madrugada", escribió.