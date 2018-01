Morales a Trump: "Se tragará sus palabras contaminadas de racismo y fascismo"

Al insultar a países africanos, El Salvador y Haití, Trump insulta al mundo y demuestra que su lenguaje y políticas están contaminados de racismo, fascismo, soberbia e ignorancia del capitalismo. La historia ha demostrado que los que ofenden así, terminan tragándose sus palabras. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de enero de 2018

"Al insultar a países africanos, El Salvador y Haití, [el presidente de EE.UU. Donald]Trump insulta al mundo y demuestra que su lenguaje y políticas están contaminados de racismo, fascismo, soberbia e ignorancia del capitalismo. La historia ha demostrado que los que ofenden así terminan tragándose sus palabras", ha tuiteado este viernes el presidente de Bolivia, Evo Morales."Trump es una amenaza para la humanidad: no solo por los muros, ni por su negativa a aceptar los efectos del cambio climático o por el intervencionismo, sino por el desprecio con el que trata a los pueblos del mundo. Rechazamos y condenamos su fascismo y racismo", explicó Morales en un tuit publicado horas después.El pasado jueves se filtró a los medios que durante una reunión en el Despacho Oval sobre la protección a inmigrantes provenientes de El Salvador, Haití y de países africanos, el presidente norteamericano preguntó por qué su país "está recibiendo a toda esta gente de países de mierda".El propio Trump afirmó horas después que, si bien el lenguaje que empleó fue "duro", los medios no reprodujeron correctamente sus palabras. "Nunca he dicho nada despectivo sobre los haitianos aparte de que Haití, obviamente, es un país muy pobre y problemático", agregó el presidente.Por su parte, el senador de Partido Demócrata, Richard Joseph Durbin, que estuvo presente en dicho encuentro con Trump, sostuvo que el mandatario sí había empleado un lenguaje "vulgar" y "racista".El Gobierno de El Salvador envió una nota de protesta a EE.UU. en respuesta a tan "lamentables" declaraciones del mandatario. De la misma manera, Cuba ha condenado "enérgicamente" esas palabras, calificándolas de "racistas, denigrantes y groseras", además de "llenas de odio y de desprecio".