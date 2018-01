Florianópolis en emergencia por lluvias e inundaciones: Impactantes imágenes

[Florianópolis]Moradores do bairro Rio Tavares tentam salvar pertences após enchente. Foto: Diorgenes Pandini, DC pic.twitter.com/NoceoZxF5m

[Florianópolis]Lagoa da Conceição está cerca de um metro acima do nível normal, segundo a Prefeitura. Vídeo: Eveline Poncio, NSC TV pic.twitter.com/Go1sgoDPDA

[Florianópolis]SC-406 com deslizamento de terra entre a Barra da Lagoa e a Praia Mole. Vídeo: Jackson Pase, Arquivo pessoal pic.twitter.com/Rh9IQvGGEA

[Florianópolis]SC-401 com ponto interditado perto do Cemitério da Paz, na subida do morro sentido Centro. Foto: Cristiano Estrela, DC pic.twitter.com/S6u0vAZASL