Postergaron hasta septiembre el juicio al capo narco "El Chapo" Guzmán

El inicio del juicio del mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los mayores jefes narcos de la historia, previsto inicialmente para el 16 de abril, será aplazado a septiembre, informó el miércoles el juez de Nueva York que lleva el caso, Brian Cogan.



El juez aceptó una moción del abogado del exjefe del cártel de Sinaloa, Eduardo Balarezo, que pedía aplazar el proceso a agosto o septiembre para tener más tiempo a fin de examinar más de 290.000 páginas de documentos de la acusación.



El abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, se mostró preocupado por los cortos plazos que tiene para estudiar con su cliente más de 290.000 páginas de documentos y cientos de miles de grabaciones presentadas por la acusación.



Se prevé que el juicio dure varias semanas.



La preparación del proceso, señala el abogado, es tanto mas complicada porque solo puede ver a "El Chapo" a través de un vidrio, debido a las condiciones de extremo aislamiento en las que el capo narco está encarcelado.



"Debido a que el calendario de las vacaciones de verano puede reducir significativamente la asistencia de jurados si el juicio comienza en agosto, el proceso será fijado para septiembre de 2018", sostuvo el juez Cogan en una nota al gobierno y a la defensa, sin dar más detalles.



La próxima audiencia tendrá lugar el 15 de febrero, y allí ambas partes escogerán la fecha exacta de comienzo del juicio.



El exjefe del cártel de Sinaloa, de 60 años, famoso por sus dos espectaculares escapadas de prisión de cárceles mexicanas, está preso en total aislamiento en Manhattan desde su extradición a Estados Unidos el 19 de enero de 2017.



Es acusado de 17 delitos, entre ellos haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos.



En diciembre, su abogado negó haber pasado mensajes de "El Chapo" a eventuales testigos de su futuro juicio, o haberlos amenazado, como le acusa "sin pruebas" el gobierno.



Balarezo aseguró que el gobierno intenta intimidarlo y está obstaculizando el derecho a la defensa de su cliente.



También se quejó de que solo conocerá la identidad de los testigos que cooperan con el gobierno poco antes de que sean presentados al jurado, con lo cual no tendrá suficientemente tiempo para preparar los contrainterrogatorios.



Balarezo asegura que su cliente tiene problemas físicos y de memoria y puede llegar al juicio incompetente debido a su extremo aislamiento.



"El Chapo" está "encerrado 23 horas al día, con la luz constantemente prendida, muy frío en este clima, muy caliente en el verano, no le dan agua, no le dan jabón para lavarse, le duele la garganta por el frío, le duele la cabeza constantemente", detalló Balarezo en noviembre.