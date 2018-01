Ola de frío en China: un niño llega congelado al colegio

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El pelo del pequeño está helado. Igual que sus cejas y manos. Wang Fuman tiene 7 años y su familia es pobre. Por eso, todo los días, Wang sale de su casa y camina una hora y media para completar los 4,5 kilómetros que lo separan de la escuela.



Las temperaturas actuales en Zhaotong, la zona rural de la provincia de Yunnan, donde vive el pequeño, van de los 9 a los 12 grados bajo cero. Y Wang llega todos los días congelado a su escuela, pero no falta nunca.



Un maestro de la escuela primaria de Zhuanshanbao, donde concurre Wang, decidió tomarle una foto al nene. Que con las mejillas rojas por el frío y solo protegido por una ropa muy fina, conmueve al mundo. Un sitio web, Thepaper.cn, fue el que recibió las fotos y la historia, y la hizo conocer al mundo. Se convirtió en viral y ya ha sido compartida por cientos de miles de usuarios en las redes sociales.



El director de la escuela dijo: "Wang camina todos los días una hora y media con una temperatura de nueve grados bajo cero. Es un ejemplo". La foto del pequeño no solo conmueve por estar congelado. En otras imágenes se ve que sus manos están ajadas y muy lastimadas por el frío, ya que no posee guantes para usarlos. Y también produce dolor que sus compañeros, que aparecen en la foto, se rían de él.



Para los chinos, Wang es un "niño abandonado". Una denominación que se usa en ese país para hablar de aquellos niños que no viven con sus padres, ya que trabajan en ciudades lejanas a sus hogares. Wang vive con su abuela y una hermana mayor.



La foto ha causado tanta conmoción que muchos usuarios de Internet se han ofrecido a regalarle ropa de invierno al niño, y las propias autoridades de Yunnan han comenzado una campaña para recibir donaciones para darle vestimenta de invierno a Wang y a otros niños pobres de la zona.