Dos niños argentinos fueron descuartizados en Brasil durante ritual satánico

Detenidos:

Prófugos:

Dos hombres habrían pagado 25 mil reales en un ritual de magia negra que exigía el sacrificio de dos niños de la misma sangre. Los menores habrían sido llevados desde argentina por un hombre y entregados para el ritual.Después de más de cuatro meses de investigaciones la policía de Rio Grande do Sul está cerca de resolver este macabro suceso. Los cuerpos de dos niños de 8 y 12, fueron hallados masacrados el 4 de septiembre de 2017, en una carretera en Nuevo Hamburgo, Región Metropolitana de Porto Alegre. Hasta hoy sus cabezas no se han encontrado.Uno de los sospechosos es un argentino que habría traído a los niños del país vecino especialmente para el ritual de magia negra.La única pista eran las dos cajas en las que estaban algunos pedazos de los niños descuartizados. De acuerdo con el delegado de la Policía Civil que guiaba el caso en esa época, Rogério Baggio Berbcz, las cajas son de una marca de jabón en polvo que no es comercializada en el RS, ni en el sur de Brasil, sólo en la región de Pernambuco.Aunque los responsables aún mantienen sigilo sobre muchos detalles porque la investigación está en marcha, ya anunciaron la detención de tres personas el 3 de enero de este año.El delegado Moacir Firmino, jefe de la policía de Novo Hamburgo, Brasil, divulgó los nombres de los siete involucrados en la muerte y descuartizamiento de dos niños argentinos en un ritual satánico. Cuatros están detenidos y otros tres permaneces prófugos. Todos tienen prisión preventiva.El brujo Silvio Fernandes Rodrigues, Jair da Silva, fue quién pagó la mitad de los 25 mil reales por el ritual. Andrei Jorge da Solva, hijo de Jair y también participó de los rituales. Márcio Miranda Brustolin, detenido el viernes pasado, participó del ritual.Anderson da Silva, hijo de Jair, Pablo Ademir Norberto da Silva, socio de Jair y hombre que lo presentó al brujo, Jorge Adrián Alves, el argentino y mano derecha de Jair, y además fue quién habría llevado a los niños desde Argentina a Brasil.