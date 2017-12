Ascienden a 38 los muertos por incendio en centro comercial de Filipinas

Las autoridades filipinas elevaron hoy a 38 el número de fallecidos en el incendio que ocurrió el sábado en un centro comercial de la ciudad de Davao.

La nueva víctima es un hombre identificado como Melvin Gaa, empleado del centro comercial New City Commercial Center (NCCC), de acuerdo al comunicado que emitió el municipio de Davao, citado por EFE.

Los otros 37 muertos trabajaban en el centro de atención al cliente de la empresa Research Now SSI, que operaba las 24 horas del día en el cuarto piso del edificio.

El fuego comenzó el sábado por la mañana en el tercer piso, en el que se vendían telas y muebles de madera y plástico.

El Gobierno abrió una investigación para aclarar las causas del siniestro y determinar si se violaron las normas de seguridad.

Por su parte, sindicatos y organizaciones locales acusaron a Research Now SSI, una compañía estadounidense con sede en Texas, de no cumplir con las medidas adecuadas de prevención y seguridad.

El suceso causó una fuerte conmoción en Davao, ciudad situada a 954 kilómetros al sureste de Manila y capital de la región homónima, que fue azotada la semana pasada por la tormenta tropical Tembin, que causó 240 muertos en toda la isla de Mindanao.