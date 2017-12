Reino Unido intercepta un buque ruso en aguas británicas

Un buque de guerra ruso fue escoltado por la Marina Real británica a través del Mar del Norte cerca de las aguas territoriales del Reino Unido, en medio de los temores a que Rusia pueda afectar líneas de Internet submarinas que perjudiquen las comunicaciones y el comercio internacional.



El incidente se produce en un momento de gran tensión en las relaciones entre ambos países debido a una serie de incursiones de buques de guerra, submarinos y aviones rusos en aguas territoriales o en el espacio aéreo del Reino Unido.



En un comunicado, la Marina Real informó que la fragata británica St Albans permaneció en el mar durante la Navidad, controlando el barco ruso, y que volvería hoy a Portsmouth, en el sudeste de Inglaterra.



También un helicóptero Wildcat fue enviado para hacer un seguimiento de otros dos buques rusos durante el período festivo, según el comunicado.



El mariscal jefe de la Marina de este país, Stuart Peach, responsable de personal de Defensa, indicó que el barco del Reino Unido había vigilado "la actividad" del buque ruso Almirante Gorshkov en "áreas de interés nacional".

Por su parte, Moscú no formuló comentarios al respecto.



"No dudaré en defender nuestras aguas", afirmó el ministro de Defensa, Gavin Williamson, y añadió que su país "no tolerará ninguna forma de agresión".



"Gran Bretaña nunca se sentirá intimidada cuando se trata de proteger a nuestro país, nuestra gente y nuestros intereses nacionales", apuntó.



A principios de este mes, Williamson sostuvo que el comercio internacional e Internet corrían peligro de sufrir daños catastróficos por cualquier ataque ruso contra cables de comunicaciones submarinos.



En enero, un buque de guerra británico y tres aviones de combate de la Fuerza Aérea Real, escoltaron a un portaaviones ruso y varias otras naves hasta el Canal de la Mancha.



La semana pasada, el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, afirmó durante su viaje oficial a Rusia que existen "abundantes evidencias" de que Moscú se inmiscuye en las elecciones de otros países.



Por su parte, la primera ministra, Threresa May, en noviembre pasado, durante una cena con empresarios en Londres, acusó a Moscú de entrometerse en las elecciones y llevar a cabo espionaje.



Si bien el Reino Unido no quería una "confrontación permanente" con Rusia, protegería sus intereses, agregó.



Según la líder del Ejecutivo británico, Rusia ha violado repetidamente el espacio aéreo nacional de varios países europeos y montó una campaña sostenida de ciberespionaje.



"Esto incluye entrometerse en las elecciones y hackear el Ministerio de Defensa danés y el Bundestag, entre muchos otros", argumentó.