Perú: Fujimori mejora su salud pero pasará Navidad en terapia intensiva

"Está evolucionando de manera adecuada, bajo cuidado médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)", dijo a periodistas su médico personal, Alejandro Aguinaga.



Fujimori, de 79 años, fue trasladado el sábado a la clínica Centenario Peruano Japonesa en una ambulancia desde la base policial de la Dirección de Operaciones Especiales, donde está recluido desde 2007.



Fue ingresado a una unidad de trauma shock y luego pasó a la UCI, tras estabilizar su baja presión arterial y una arritmia cardiaca.

"Se debe quedar (hospitalizado) el tiempo que sea necesario, hasta que se restablezca", acotó Aguinaga.



Fujimori ha sido llevado en otras ocasiones a la clínica por similar cuadro de salud, la última vez en septiembre.



"Puede dialogar, conversar, no tiene problemas de habla", detalló su médico de cabecera. En su historial médico Fujimori registra un leve accidente cerebro vascular.



"¡Chino libertad!, ¡Chino libertad!", gritaban afuera de la clínica algunos simpatizantes. Fujimori, de origen japonés, es conocido como "el chino" por sus rasgos orientales.



El expresidente conserva popularidad pese a los abusos cometidos durante su régimen (1990-2000), pues muchos valoran que haya logrado derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA y estabilizar la economía tras la crisis bajo el primer gobierno de Alan García (1985-1990).

Fujimori lleva cumplidos poco más de 10 de los 25 años a los que fue condenado como autor mediato de la muerte de 25 personas en una operación antiterrorista.



Su hospitalización coincide con rumores intensos de un indulto humanitario antes del cierre del año, alimentados por versiones encontradas en el seno del gobierno, donde algunos aseguran "que el tema no está en agenda", mientras que otros afirman que "se busca el momento oportuno".



Las versiones tomaron fuerza luego que el fujimorismo se mostrara dividido el jueves en el Congreso una moción de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que no obtuvo los votos necesarios.



El legislador e hijo menor del exgobernante, Kenji Fujimori, quien se abstuvo en la votación junto a otros nueve miembros de su partido, fue quien evitó la destitución de Kuczynski.



Los sondeos publicados este año señalan que al menos dos de cada tres peruanos (65%) están a favor de indultar al exmandatario.

AFP-NA