Los nuevos dueños de la Fórmula 1 evalúan "decir adiós a las promotoras"

La llegada de Liberty Media a la Fórmula 1 generó una revolución tanto en la cercanía con el público como en la estética y funcionamiento de los autos. Para la próxima temporada, se viene uno de los mayores cambios, el Halo, un elemento de protección al piloto. Pero también está en estudio otro giro rotundo: eliminar a las promotoras de la calle de boxes.



La presencia de mujeres en las grillas, podios y circuitos es uno de los temas más criticados de los últimos años, aunque es una costumbre característica del automovilismo, que aporta belleza y glamour a las carreras de Fórmula 1.



A pesar de eso, desde Liberty Media aseguraron que estudiarán la situación y que si lo ven adecuado, podrían dejar de contar con promotoras en la Fórmula 1. En el MotoGP se dio una situación similar en el Gran Premio de Jerez de esta temporada, donde se hizo un llamado a la organización para tratar de evitar que se repitiera lo que ellos denominaban "actitudes machistas".



En ese caso, la moción no prosperó, pero suscitó una gran polémica entre las chicas a las que el Ayuntamiento pretendía proteger. Las promotoras alzaron su voz para dar a conocer su versión de los hechos y de paso solicitar que no les quitaran su sustento económico, por considerarlo un trabajo como cualquier otro.



Ross Brawn, director deportivo de la Fórmula 1, se refirió al caso: "Estamos tratando de respetar todas las partes. Muchas personas respetan la tradición de las chicas en la grilla, pero hay personas que sienten que esto se ha vuelto un poco anticuado, así que estamos tratando con eso", afirmó a la BBC Radio 5 live.



Además, Chase Carey, jefe de Liberty Media, expresó: "Lo que necesitamos hacer es conocer los diferentes puntos de vista como sea posible y tomar una decisión correcta por el futuro del deporte".



En la Fórmula 1 ya se probó en algunos casos concretos, como en el Gran Premio de Europa celebrado en Valencia y en el Gran Premio de Mónaco de 2016, donde los organizadores locales optaron por contar tanto con hombres como con mujeres.



Sin embargo, hasta los propios pilotos bromearon con ello y pidieron la vuelta de las mujeres.



"¿Por qué no hay chicas aquí? Esto no es aceptable, tiene que cambiar tan pronto como sea posible. Voy a tener que ir a hablar con Bernie Ecclestone para ver qué está pasando. No es divertido tener aquí detrás a Jorge y a David", expresó Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, en aquel momento.



