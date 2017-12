Israel se retirará de la Unesco el próximo año

El gobierno de Israel anunció que a fines de 2018 dejará de ser un Estado miembro de la Unesco, la agencia de la ONU especializada en patrimonio histórico y educación, y, como lo hizo Estados Unidos en octubre pasado, argumentó que se debe a los "ataques sistemáticos" contra "el Estado judío".



El vocero de la Cancillería israelí, Emmanuel Nahshon, explicó que el gobierno decidió abandonar la institución por los "intentos" de la Unesco "para desconectar la historia judía de la tierra de Israel", en referencia a varias resoluciones que aprobó este año y que ratificaron los reclamos palestinos, no los israelíes, informó la agencia de noticias DPA.



El funcionario también adelantó que enviarán la carta formal a la Unesco en los próximos días, lo que significaría que el proceso para irse de manera definitiva concluirá dentro de un año.



En octubre pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había dado la orden de comenzar a hacer los trámites para abandonar la Unesco. Según explicó, había tomado la decisión en solidaridad y siguiendo los pasos del gobierno estadounidense de Donald Trump.



El 12 de octubre Trump dio la orden de retirarse de la Unesco y su gobierno envío el aviso formal. En la misiva, argumentó que dejaba la institución porque se había vuelto muy "anti israelí".



"Esta es una decisión valiente y moral, porque la Unesco se ha convertido en el teatro del absurdo y porque, en lugar de preservar la historia, la distorsiona", había celebrado Netanyahu en ese momento.



La salida de Estados Unidos se concretará también a finales de 2018 y no será la primera vez que Washington abandona esa agencia de la ONU. a la que actualmente le debe 500 millones de dólares en aportes atrasados.



El gobierno del ex presidente Ronald Reagan, también republicano, sacó al país de la Unesco en la década de 1980 por considerarla demasiada cercana a visiones o ideas del campo socialista, en momentos donde la Guerra Fría aún dividía al mundo.



Ya antes, en 1974, había suspendido temporalmente sus contribuciones financieras a la agencia en represalia por su reconocimiento de la Organización para Liberación de Palestina (OLP) y sus condenas al Estado de Israel.



Esa decisión recién fue revertida dos décadas después cuando el ex mandatario George W. Bush llegó a la Casa Blanca y Estados Unidos dominaba en solitario el mundo.



Desde que asumió, Trump ha manifestado en repetidas ocasiones su malestar con la ONU y sus resoluciones.



En el caso de la Unesco, la Casa Blanca rechazó las resoluciones que negaron las conexiones judías con sitios sagrados en Israel y Palestina, como defiende el gobierno de Nertanyahu, así como las referencias a Israel como "potencia ocupante" en los territorios palestinos, una calificación aceptada por la ONU y la mayoría de los países del mundo.



Por ejemplo, en julio pasado, la Unesco adoptó una resolución en la que negó todo vínculo entre el Monte del Templo de Jerusalén y el judaísmo, limitándose a considerarlo como la Explanada de las Mezquitas, uno de los lugares de culto musulmán más importantes del mundo que hace tiempo está en el epicentro del conflicto israelí-palestino.