Kuczynski, ante pedido de destitución: "Lo que está en juego es la democracia"

El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expuso durante 25 minutos ante el Congreso por la moción de vacancia presentada y que será votada este jueves, con gran posibilidad de destituir al mandatario.



"Vengo hoy a enfrentar de pie y dando la cara al país una acusación falsa y ominosa, que solo puede ser entendida en el contexto de un deseo inconstitucional de apartarme del poder por la fuerza de sus votos", fue el inicio del mensaje de Kuczynski, acusado de recibir pagos irregulares por asesorías a Odebrecht entre 2004 y 2007, época en la que fue ministro del presidente Alejandro Toledo.



"Confieso que no he sido suficientemente prolijo, pero no soy corrupto. Pido a la Nación mis más sinceras disculpas si no puse empeño en explicar mi conducta profesional", agregó.



Durante su exposición, expusó los documentos que muestran la firma de su socio, y no la suya, en la empresa que recibió pagos de la empresa Odebrecht, así como una carta enviada por la constructora brasileña en la que aclara que los contratos fueron pagados por la contaduría oficial de la compañía, y no por la infame "Caja 2" con la que se realizaban los financiamientos irregulares a los políticos de la región. "No existe corrupción en los pagos a Westfield Capital", subrayó.



En ese sentido, resumió: "Nunca he tenido vínculo profesional con Odebrecht. El vínculo lo tuvo una empresa, Westfield, que yo no gestionaba, y nunca fui informado de esta situación".



Posteriormente, le cedió la palabra a su abogado, Alberto Borea, quien destacó la falta de un juicio debido para demostrar las acusaciones que pesan sobre Kuczynski.



De ser aprobado el pedido de destitución, que requiere del voto favorable de 87 de los 130 congresistas, la jefatura del Estado deberá ser asumida por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra.