Aberrante: un conductor de TV mató a un puma y mostró cómo lo cocinó

El conductor canadiense Steve Ecklund compartió una foto con un puma que cazó y que mostró cómo le arrancó los órganos para cocinarlo.Se trata de un presentador del show canadiense The Edge, conocido por mostrar la crueldad con la que cazadores matan animales en el bosque. Pero el último de los "trofeos" de Ecklund no fue un ciervo, sino que un león de montaña en la provincia de Alberta, Canadá.El cazador no sólo se divirtió haciéndolo sino que hasta mostró en sus redes sociales cómo despellejó al animal para cocinar la cena con su carne y órganos."Del campo a la mesa en un solo día", escribió en Facebook.Pese al rechazo generalizado, la producción del programa The Edge justificó el acto de crueldad como una "salida y motivación para Ecklund así puede afrontar y superar el cáncer".

También definieron al hombre como un "cazador de persecución justa", lo que significa que toda la cacería en la que participa es supuestamente ética y que las personas pueden "hacer lo que quieran con los animales que son libres en el bosque".En Alberta, los cazadores deben tener una licencia de caza recreativa y la ley establece que se puede asesinar a un animal salvaje si la persona va acompañada de un perro que lo persiga, según informó el portal Daily Mail.Por su parte, la reconocida organización PETA, que lucha por los derechos de los animales a nivel mundial, describió Ecklund como "una persona pequeña con inseguridades profundamente arraigadas", mientras que un grupo anticaza de Reino Unido calificó la muerte del león como un "acto de barbarie".