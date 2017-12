Bolivia continuará con su demanda a Chile por la salida al mar

Bolivia advirtió que no claudicará en su demanda para que Chile de una salida al mar al país andino, por lo que espera que el nuevo Gobierno chileno de Sebastián Piñera se siente a dialogar.



"No vamos a claudicar, no vamos renunciar a la demanda que hemos planteado ante La Haya", aseguró el presidente del Senado boliviano, José Alberto Gonzales, en respuesta a las declaraciones de Piñera, quien manifestó que el tratado de fronteras armado por ambos países en 1904, en el que Bolivia quedara sin salida al Pacífico tras la guerra con Chile, sigue "plenamente vigente".



En la primera gestión gubernamental de Piñera (2010-2014) se habló de un corredor autónomo hacia el mar para Bolivia, pero sin soberanía, aunque quedó en mera propuesta, según informó la agencia de noticias EFE. Sin embargo, Chile mantiene que no hay nada que negociar porque las fronteras entre ambos países quedaron establecidos 25 años después de la guerra del Pacífico.



Bolivia espera que La Haya obligue a Chile a negociar en firme un acceso soberano al océano Pacífico, con el argumento de que tras ese tratado de 1904 se han repetido ofertas formales de autoridades chilenas de diálogo que amparan su demanda de negociación.