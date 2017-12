Joven youtuber mexicano se burló de un capo narco y lo mataron de 18 balazos

"No hay que hablar de más"

Un youtuber e instagramer de 17 años que vivía en el estado mexicano de Sinaloa y que se había hecho famoso por sus videos en las redes sociales, en donde solía aparecer borracho, en autos de lujo y con animales disecados, se metió con la persona equivocada y lo pagó con su vida. El Pirata de Culiacán, como se hacía llamar en las redes, fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en un bar de Zapopan, municipio de Jalisco, donde él estaba. El crimen fue una demostración de poder del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, a quien se ve que no le gustó un videíto del youtuber en el que este desafiaba y se burlaba del capo narco.Pero vaya si pudo hacerle daño a José Luis Lagunas, el nombre del Pirata de Culiacán. ¿Qué había dicho que tanto molesto a Cervantes? "El Mencho ?como es conocido el narcotraficante? me pela la verga", fue la frase de José Luis, que estaba visiblemente borracho al grabarla y luego subirla a las redes sociales. Enseguida comenzaron los comentarios de los usuarios en tono de advertencia. "Con El Mencho no se juega", le escribieron. "No hay que hablar de más", fue otro de los comentarios, que evidentemente no veían el tema como una broma inocente.Las consecuencias fueron mortales. Según testigos que se encontraban en el bar Mentados Cántaros, los sicarios entraron, ubicaron la mesa en la que estaba el Pirata de Culiacán, se dirigieron hacia él y le dispararon 18 balas en la cabeza, los brazos y el pecho. Luego huyeron en una camioneta negra. En este episodio fue herido un empleado del bar, que falleció un rato después en el hospital.

No sabía lo que decía

Una organización muy temida

José Luis Lagunas llevaba una vida "border" y además de los excesos que mostraba en sus videos, tuvo participaciones junto a los artistas Los Titanes de Durango, Código FN, Enigma Norteño, La Ventaja, en todos los casos, en canciones alusivas al narcotráfico. De hecho, la banda Último Escuadrón le escribió un tema en el que mencionaban que solía pasearse "bien loco" con una "pistola fajada".La última foto que subió a Instagram es del 19 de diciembre. En sus publicaciones solía identificarse por poner "Así nomás quedo". Varios usuarios de la red social le escribieron mensajes de despedida y justificaron al Pirata de Culiacán diciendo que no sabía lo que decía al insultar al narco debido a que estaba tomado.El Cártel Jalisco Nueva Generación fue fundado por Ignacio Coronel Villareal, conocido como Nacho Coronel, quien fue asesinado por el ejército en 2010. Desde entonces lo dirige Nemesio Oseguera Cervantes. El CJNG arrancó como brazo armado del Cártel de Sinaloa y en 2011 se independizó. Según la Procuraduría General de la República de México, el CJNG opera en Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Durango, Sonora, Chihuahua y Baja California.