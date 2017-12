Imágenes y videos: Tres muertos y 15 desaparecidos por un alud en Chile

#VillaSantaLucía: Sección Aérea de Carabineros de la XI Zona Aysén, realiza sobrevuelo permitiendo conocer la magnitud de la catástrofe pic.twitter.com/YgY95KFIXT — Carabineros de Chile (@Carabdechile) 16 de diciembre de 2017

Un alud provocado por intensas lluvias causó la muerte de al menos tres personas, la desaparición de otras 15 y una veintena de viviendas destruidas o dañadas en la localidad de Villa Lucía, a unos 1.200 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Los Lagos, informaron las autoridades.Se confirmó el fallecimiento de tres personas como consecuencia del aluvión; se trata de una mujer de 68 años, identificada como Elsa Pineda, Claudia Ojeda de 41 y un turista de sexo masculino que no ha sido identificado. Además, según dijo el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, hay 15 desaparecidos, "de los 8 están debidamente identificado y 7 que no los hemos podido identificar".Añadió que tres heridos fueron trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Chaitén, a unos 80 kilómetros de distancia y capital de la provincia de Palena, para ser atendidos.Entre los desaparecidos figura el Carabinero Víctor Chavarría Acuña, de 22 años, quien encontraba resguardando la escuela de la zona, que debía funcionar este domingo como recinto de votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.El suboficial de Carabineros Patricio Ferrada Muñoz, jefe de local de la Villa Santa Lucía en el marco de la elección de este domingo, dijo a medios locales que el aluvión afectó gravemente el colegio y parte del pueblo, y que probablemente el carabinero Chavarría, que habría sido arrastrado por el lodo.El deslizamiento de tierra ocurrió a las 9.20 horas locales (12.20 GMT), y afectó, según las autoridades, al área norte de la villa, donde se encuentran la escuela, un recinto militar y viviendas, lo que comprendería más de un 35 % de la superficie total de la localidad.El intendente (gobernador) de Los Lagos, Leonardo de la Prida, dijo a medios locales que existen dificultades para acceder al lugar, por lo cual se estableció un puente aéreo con la ciudad de Chaitén.A causa del rodado se originó un incendio que hasta pasado el mediodía había destruido o dañado una veintena de viviendas, según el subsecretario Aleuy.En la localidad no hay bomberos y los propios pobladores han tratado de controlar la situación.En Santiago, la presidenta Michelle Bachelet expresó su preocupación por lo ocurrido en Chaitén y anunció que se van a poner todos los esfuerzos para poder ir con ayuda rápida al pueblo."Estoy muy preocupada por la situación provocada por el rodado y aluvión en Villa Santa Lucía (Chaitén). El Gobierno, a través de los protocolos y organismos de emergencia, ya está trabajando para atender a los afectados", escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.Las autoridades dispusieron el desplazamiento al lugar de doce maquinarias de Vialidad, treinta militares, veinte carabineros, dos carros de bomberos, dos ambulancias y diversas autoridades de la región, encabezadas por el intendente De la Prida.La Villa Santa Lucía permanece sin energía eléctrica y sin señal telefónica, dijeron las autoridades.