EE.UU dialogará con Corea del Norte cuando "cese su comportamiento amenazador"

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado Rex Tillerson afirmó que mantendrá sus canales de comunicación abiertos, pero advirtió que el gobierno de Trump seguirá presionando a Pyongyang para que detenga sus pruebas nucleares y de misiles



"Tiene que producirse un cese sustancial del comportamiento amenazador de Corea del Norte antes de que comiencen las conversaciones" con Pyongyang, señaló.



Hace unos días, el jefe de la diplomacia estadounidense hizo correr rumores de que Washington estaba buscando el comienzo de negociaciones cuando ofreció a Corea del Norte sostener "pláticas sin condiciones previas".La Casa Blanca dijo, sin embargo, que no había cambio en la política estadounidense y Tillerson no repitió su oferta en la reunión del Consejo.



"Corea del Norte debe ganarse volver a la mesa" de negociación, dijo. "La campaña de presión debe continuar y continuará hasta que se logre la desnuclearización".



"Mientras tanto, mantendremos nuestros canales de comunicación abiertos", pues "no queremos o buscamos la guerra con Corea del Norte", dijo.



El embajador de Corea del Norte en la ONU, Ja Song-Nam, hizo una inusual aparición en la reunión de este viernes, presidida por Japón, que anunció de su lado nuevas sanciones dirigidas a entes chinos, entre otras medidas.



En su intervención, el norcoreano la emprendió contra Japón y Estados Unidos.



"Esta reunión es una medida desesperada de Estados Unidos, aterrorizado por nuestro impulso", dijo, sin despegar los ojos del texto que leía. "Corea del Norte es una potencia nuclear responsable" que "respetará sus obligaciones de no proliferación", dijo.



A lo que Tillerson respondió: "No aceptaremos jamás una Corea del Norte dotada de armas nucleares".



Tillerson también llamó a China, único aliado de Pyongyang, y a Rusia a tomar acciones unilaterales que vayan más allá de las actuales -y ya duras- sanciones establecidas en las resoluciones de la ONU.



"Continuar permitiendo que trabajadores norcoreanos laboren en condiciones similares a la esclavitud en Rusia a cambio de salarios que sirvan para financiar programas de armas nucleares, hace cuestionar la verdadera implicación de Rusia como socio para la paz", dijo.



Estados Unidos ha pedido a China cortar los envíos de combustible a Corea del Norte, en un movimiento que haría tambalear su economía.



En Washington, el presidente Donald Trump criticó a su vez a Rusia por no hacer suficiente presión sobre Corea del Norte. "China está ayudando. Rusia no está ayudando. Nos gustaría tener la ayuda de Rusia", dijo Trump, que habló el jueves por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin sobre Corea del Norte.



Pyongyang ha realizado seis pruebas nucleares y una serie de lanzamientos de misiles, incluyendo sus primeras pruebas de dos misiles intercontinentales (ICBM) este año.