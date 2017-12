El doctor "Patch" Adams desmintió apoyar la candidatura de Piñera en Chile

Muchas gracias Presidente Macri por su apoyo y amistad. Nos une el amor y la esperanza de #TiemposMejores para nuestros países. Trabajemos juntos para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y por una vida más plena y feliz para todas las familias pic.twitter.com/HuCpaCuQkP — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 14 de diciembre de 2017

Hunter Doherty, el médico, activista social, diplomático y escritor estadounidense más conocido como "Patch Adams", desmintió haber apoyado la candidatura presidencial del ex mandatario chileno Sebastián Piñera."No apoyo, de ninguna manera, la candidatura de Sebastián Piñera y mucho menos su propuesta política para Chile", manifestó el médico y destacó: "Su uso de mi imagen ha sido engañoso y pido que la dejen de usar para su campaña".Más temprano, Piñera había compartido en su cuenta de Twitter un video en el que el médico de la risa, dijo, se pronunciaba en su favor.Esta publicación generó la reacción de "Patch Adams", quien expresó que "en el video usado sólo quería expresar el gran cariño que siento por la gente de Chile"."No me atrevería a opinar sobre campañas ni políticos en otros países cuando no tengo toda la información necesaria. Perdón por la confusión que esto ha causado", finalizó.Piñera aseguró hoy que "Patch Adams", conocido por la película homónima de 1998 en la que el actor Robin Williams le encarnó, "nos enseñó a mirar con amor las cosas simples de la vida, agradecer a quienes están a nuestro lado y disfrutar de la risa".El candidato de la oposición también hizo público hoy que recibió el apoyo del presidente argentino, Mauricio Macri, quien expresó su "afecto" por el pueblo chileno, en un video subido a Twitter."Hace muchos años que soy amigo de Sebastián, lo admiro y creo que es un gran dirigente", señaló Macri en el registro audiovisual.En la misma red social, Piñera agradeció al líder argentino "por su apoyo y amistad", al asegurar que "nos une el amor y la esperanza de #TiemposMejores para nuestros países".El ex presidente chileno también agradeció nuevamente a Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, por un vídeo de apoyo que grabó en abril pasado, cuando Piñera hacía campaña para las primarias del bloque conservador "Vamos Chile". Fuente: (Télam).-