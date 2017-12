Trump anunció que establecerá "una base" en la Luna para llegar a Marte

Donald trump anunció este lunes que Estados Unidos enviará hombres a la Luna por primera vez desde 1972 con el objetivo de preparar una misión tripulada a Marte.



"Esta vez, no se trata solo de plantar nuestra bandera y dejar nuestra huella. Estableceremos una base para una misión a Marte y tal vez un día más allá", declaró en un acto en la Casa Blanca.



"La directiva que estoy firmando hoy reenfocará el programa espacial de EEUU en la exploración humana y el descubrimiento. Marca el primer paso en el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna por primera vez desde 1972?, agregó Trump.



El jefe de Estado subrayó, además, que esta vez no solo colocarán la bandera y dejarán su huella en la Luna, sino que también establecerán "una base para un eventual viaje a Marte".



Trump instó así a la NASA a iniciar un programa de exploración espacial para enviar "astronautas estadounidenses de nuevo a la Luna".



La última vez que Estados Unidos envió una misión tripulada fuera de la órbita terrestre fue en 1972, en el Apolo 17, y en la que dos de sus astronautas, Eugene Cernan y Harrison Schmitt, llevaron a cabo tres caminatas sobre la superficie lunar.



Hogan Gidley, portavoz adjunto presidencial, subrayó que la nueva directiva de Trump "modificará la política de vuelos espaciales tripulados del país para ayudar a EE.UU. a convertirse en la fuerza principal en la industria espacial, obtener nuevos conocimientos del cosmos, e impulsar tecnología increíble".



En octubre, el vicepresidente Mike Pence, adelantó el interés de Washington en "enviar astronautas estadounidenses a la Luna, no solo para dejar detrás huellas y banderas, sino para construir las bases que necesitamos para mandar estadounidenses a Marte y más allá".



Pence preside el Consejo Nacional Espacial, un órgano de la Oficina Ejecutiva del presidente Trump, diseñada para potenciar las ambiciones espaciales estadounidenses.