Iba a someterse a eutanasia y cambió de opinión tras abrazo del papa Francisco

La eutanasia en Colombia





El Ministerio de Salud presentó en 2015 un protocolo para autorizar la práctica de la eutanasia en Colombia, que establece la creación de comités interdisciplinarios encargados de analizar las solicitudes de forma individual en un proceso en el que intervienen el paciente y los médicos tratantes.

La resolución establece que un médico puede aducir objeciones de conciencia para abstenerse de aplicar la eutanasia, pero que las instituciones de salud están obligadas a cumplir el deseo del paciente, situación en la cual deben derivar el caso a los médicos que estén dispuestos. (DyN y Télam).-

La mujer descreía que ese encuentro se pudiera dar, pero de repente mientras aguardaba su turno en medio de la gente, uno de los escoltas la agarró y la llevó delante de Francisco.Tras ese breve momento frente a él y luego de abrazarlo, decidió descartar la eutanasia. "Le dije que quería morir y que el 29 de septiembre me aplicaban la inyección porque ya todo estaba listo", expresó Córdoba. Sin embargo, ahora, ella se niega a recibir la eutanasia y piensa someterse a cirugías con el apoyo de donantes para mejorar sus condiciones de vida. "Voy a decirle al doctor que muchas gracias por la inyección, pero que se la aplique a otro".En Colombia, las cifras de ataques a las mujeres con ácido son alarmantes. Según Medicina Legal, desde 2004 hasta 2016 se registraron 1151 ataques. No obstante, hay muchos que no se conocen por el temor de las víctimas a denunciar.