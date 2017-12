La muerte de un bebé "sirena" horas después de su nacimiento

Una joven madre dio a luz al quinto "bebé sirena" del mundo, pero lo perdió horas después. Muskura Bibi, de 23 años, asombró a los médicos después de dar a luz al bebé con el Síndrome de la Sirena o, una rara afección que causa deformidades físicas.Este bebé, cuyo sexo no se pudo dilucidar debido a sus piernas fusionadas, fue el segundo nacido con Sirenomelia en la India, explicó DailyMirror.Pero los médicos no pudieron mantenerlo vivo y murió cuatro horas después de su nacimiento."Nunca antes había visto un bebé así. Es el primer caso de Sirenomelia en el estado y el segundo en el país", dijo el doctor Sudip Saha, especialista infantil del Hospital Chittaranjan Deva Sadan en Calcuta.Y agregó: "El bebé tenía una formación normal en la parte superior del cuerpo, pero debajo de la cintura se fusionaron las piernas. La parte inferior no se desarrolló por completo".La madre no se había sometido a una ecografía por ultrasonido y no pudo pagar la medicación adecuada durante su primer embarazo. El doctor Saha agregó que esto significaba que el feto tenía una circulación inadecuada y no se alimentaba adecuadamente.Infobae.