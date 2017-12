Piñera dijo que los niños transgénero "se corrigen con la edad"

"Muchos casos de estos (niños) transgénero se corrigen con la edad, por lo tanto tenemos que actuar, tenemos que respetarlos y cuidarlos", dijo Piñera en un debate con su contrincante, el oficialista Alejandro Guillier.



"Tenemos que hacernos cargo de esos casos pero en forma seria, responsable, no transformando que el género es prácticamente como la camisa que uno se la puede cambiar todos los días", agregó Piñera, quien ya gobernó entre 2010 y 2014.



En un intento por aclarar después sus declaraciones, el candidato de derecha aseguró haber estudiado mucho este tema. "En algunos casos la característica de transgénero se manifiesta muy temprana y se mantiene. En otros casos esa característica no continúa en el tiempo", dijo.



Organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), entre otros, criticaron las declaraciones de Piñera, calificándolas de "intolerables".



"Ni la transexualidad ni la homosexualidad se corrigen. Afirmarlo es un insulto gratuito que daña la dignidad de personas, y, más grave aún, que en este caso vulnera la integridad psicológica de los niños, lo cual es intolerable", señaló la entidad.



Piñera, padre de cuatro hijos, entre ellos dos mujeres, se ha mostrado sin embargo más abierto en temas como el aborto al afirmar que de llegar a la presidencia es partidario de "revisar" la reciente ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando exista riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación.



El candidato conservador, un acaudalado empresario de 68 años, llega a la elección tras haber ganado la primera vuelta del 19 de noviembre con el 36,4 por ciento de los sufragios frente al 22,7 por ciento del senador oficialista Alejandro Guillier.



Piñera es el abanderado de Chile Vamos, una alianza que integran, entre otros, el partido Renovación Nacional (RN) y la Unión demócrata Independiente (UDI). Además consiguió el apoyo del ex candidato presidencial José Antonio Kast, un diputado ultraconservador que logró en la primera vuelta el 7,9% de los votos y que ofreció al ex presidente un respaldo "sin condiciones".



En tanto, Alejandro Guillier, un conocido periodista de 64 años, es apoyado por la Nueva Mayoría, un bloque de centroizquierda que componen socialdemócratas, comunistas y demócratas cristianos.



El postulante oficialista busca hacerse con el sorpresivo 20,2% de los votos obtenido por el Frente Amplio (FA), una alianza que llevó como su abanderada a la también periodista Beatriz Sánchez y que se convirtió en la tercera fuerza política del país.

El FA, integrado por 14 partidos y movimientos, desde humanistas hasta liberales de izquierda, evitó apoyar abiertamente a Guillier en la segunda vuelta del 17 de diciembre.



Sin embargo, Beatriz Sánchez manifestó hace dos días su apoyo explícito al considerar que Piñera "significa un retroceso y un riesgo" para Chile.

A las elecciones del 17 de diciembre están convocados poco más de 14 millones de votantes. En la primera vuelta concurrió a las urnas menos del 50 por ciento de los empadronados, por lo que el Gobierno y los partidos políticos han reiterado el llamamiento a votar en un país donde el sufragio es voluntario. El ganador asumirá el 11 de marzo de 2018 por un período de 4 años.