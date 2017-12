Israel bombardeó posiciones militares de Hamás en la Franja de Gaza

Multitudinarias protestas palestinas

La Fuerza Aérea israelí lanzó un ataque contra cuatro objetivos del movimiento palestino Hamás localizados en la Franja de Gaza, según comunicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés).Por su parte, el Ministerio de Sanidad palestino, citado por la agencia, comunicó que dos palestinos murieron la noche de este viernes en los bombardeos efectuados por el Ejército israelí sobre posiciones militares del movimiento Hamás en la Franja de Gaza."En respuesta a los proyectiles disparados hoy contra Israel desde Gaza, aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron un complejo de entrenamiento de Hamás y un depósito de municiones en la Franja de Gaza", indicaron los militares israelíes. Un comunicado posterior citado por TASS agrega que otras dos instalaciones de producción de armas fueron alcanzadas por el fuego."Las IDF consideran a Hamás como el único responsable de todos los actos hostiles contra Israel que emanan de la Franja de Gaza", añaden los militares.Como resultado del ataque israelí resultaron heridas al menos 25 personas, entre ellas seis niños, según reporta Reuters citando al Ministerio de Salud palestino. Usuarios de redes sociales informaron sobre fuertes explosiones por bombardeos aéreos en territorio palestino.Este 8 de diciembre se reportó el derribo de un misil lanzado desde la Franja de Gaza hacia Israel, mientras que un segundo proyectil falló en alcanzar su objetivo y cayó en un área no identificada.Un tercer cohete no logró ser interceptado e impactó en territorio israelí, según comunicaron posteriormente las IDF. Si bien no se reportaron víctimas, el misil ocasionó daños en vehículos estacionados en una calle de la ciudad de Sderot.Los lanzamientos contra Israel se dan luego de que EE.UU. proclamara su reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel y la intención de trasladar su Embajada a esa ciudad.Los disturbios en Cisjordania comenzaron después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, proclamara este miércoles su reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel.El Ministerio de Sanidad de Palestina informó que se registraron 1.100 heridos durante las protestas registradas este viernes en distintas zonas de Cisjordania y también en la Franja de Gaza y la propia ciudad de Jerusalén. Según los cálculos de la Media Luna Roja, unas 60 personas tienen heridas de bala.La información difundida por el Ejército israelí indica que cerca de 7.500 personas participaron en la 'Jornada de ira' proclamada por los líderes de las comunidades musulmanas este viernes. Los militares admiten que abrieron fuego contra "decenas de los principales instigadores" y que estos fueron alcanzados por los disparos.Este viernes se reportaron en Gaza las primeras dos víctimas mortales en los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y fuerzas israelíes. La Media Luna Roja palestina informa sobre más de 700 heridos en los choques.