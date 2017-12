África: El grupo ADF asesinó a 14 cascos azules de la ONU

Un crimen de guerra

Una región disputada

Al menos 14 cascos azules de la ONU murieron en un ataque en la República Democrática del Congo, mientras que otros 53 fueron heridos, en uno de los peores ataques a esta fuerza en años, informó el comando de la organización.La ONU informó que se trató de un ataque rebelde en la conflictiva provincia de Kivu Norte.La mayoría de los cascos azules eran nacionales tanzanos, señalaron las fuentes. Otros cinco soldados nacionales murieron en el ataque perpetrado por supuestos miembros del grupo rebelde ADF.El secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó hoy la muerte de los "cascos azules" en un ataque cometido en la noche del jueves.Guterres confirmó también la muerte de al menos cinco miembros de las Fuerzas Armadas de RDC y condenó un ataque que calificó como "el peor contra las fuerzas de paz de Naciones Unidas en la historia reciente".Entre los heridos, cuatro están "muy graves", según el secretario general, quien expresó su indignación e hizo un llamado para que los responsables del ataque contra la Misión de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO) sean llevados ante la justicia."Estos ataques deliberados contra las fuerzas de paz de la ONU son inaceptables y constituyen un crimen de guerra (...) que no pueden quedar impunes", afirmó el diplomático portugués, quien pidió a las autoridades de RDC que investiguen lo ocurrido.Finalmente, el secretario general recordó los "enormes sacrificios" que hacen los Estados miembros que aportan contingentes militares a las misiones de paz de Naciones Unidas "al servicio de la paz mundial".El jefe de los cascos azules, Jean-Pierre Lacroix, también informó en Twitter que el ataque se produjo anoche en la provincia de Kivu del Norte, en el este del país.Las evacuaciones están en curso, agregó Lacroix, que se mostró "indignado" por el ataque pero no identificó a los autores.La misión de los cascos azules en la RDC es la más grande del mundo, para intentar contener los conflictos entre los numerosos grupos armados que se diputan el territorio en el país centroafricano, rico en recursos mineros.Un comunicado de Human Right Watch habló precisamente ayer, al intentar explicar los motivos de las violencias en las regiones de Kivu, de "muchos factores", entre ellos las mismas fuerzas de seguridad congoleñas, "responsables de más de 100 muertes violentas en los últimos seis meses".