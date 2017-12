EE.UU analiza ley que permite a la gente portar sus armas por todo el país

La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos le dio media sanción a un proyecto de ley que amplía los derechos de portación de armas ocultas virtualmente en todo el país, pasándole así al Senado la responsabilidad final de concretar lo que es la prioridad legislativa número uno para la Asociación Nacional del Rifle.



Para convencer a los demócratas, los republicanos de la cámara unieron la medida, que le requeriría a todo Estado reconocer el permiso de portación oculta otorgado por otro, con una modesta iniciativa bi-partidaria que busca mejorar los reportes de registros legales y de salud mental a los sistemas nacionales de registro de antecedentes.



Ambas medidas son las primeras relacionadas a la cuestión de las armas que pasan por la cámara desde que se registraron dos de los tiroteos más grandes en la historia de Estados Unidos, en Las Vegas y Sutherland Springs, Texas, este otoño.



Pero la iniciativa de averiguación de antecedentes no fue suficiente para convencer a la mayoría de los demócratas, ni sirvió tampoco para persuadir a las fuerzas policiales de las ciudades más grandes, entre ellas Nueva York, que dicen que la legislación forzará a los lugares con las leyes de armas más estrictas a seguir la de los lugares con regulaciones más laxas.



La votación final terminó 231 a 198, con seis demócratas a favor y 14 republicanos en contra. Para que la medida pueda pasar en el Senado, casi con seguridad requerirá 60 votos para superar un intento demócrata de filibusterismo, y si bien algunos demócratas han expresado su apoyo en el pasado, la tarea para la NRA aparenta ser mayúscula.



El Comité Judicial del Senado debatió el miércoles su propia respuesta a los tiroteos masivos en Texas y Nevada, y dio muestras de querer avanzar con un proyecto de ley para mejorar los registros de antecedentes. Pero los líderes de las bancadas no dieron indicios de querer tratar el proyecto sobre la portación de armas ocultas en el corto plazo.



A pesar de esto, los republicanos de la Cámara Baja y los militantes por los derechos de las armas celebraron la votación, alabándola como un importante paso hacia una victoria luego de décadas de lucha por ampliar los derechos de portación de armas.



El director ejecutivo del NRA Chris Cox celebró el voto como un "punto de inflexión" para los derechos de la Segunda Enmienda.



"Este proyecto de ley asegura que todos los ciudadanos que cumplen con la ley en nuestro gran país pueden protegerse de la manera en que ellos crean conveniente sin romper accidentalmente la ley", afirmó.



Los demócratas afirman que la medida pondría en riesgo la seguridad pública, y establecería un precedente peligroso respecto a la capacidad de los Estados de establecer sus propias leyes.



"La respuesta a nuestro problema nacional de violencia por las armas no pasa por tener más gente con armas escondidas caminando por las calles", afirmó el diputado Jerrold Nadler de Nueva York, el demócrata de mayor rango del Comité Judicial.



Tradicionalmente, las leyes que regulan la portación de armas escondidas han sido potestad de los Estados, lo que ha creado una suerte de collage de diversas regulaciones y expectativas. Algunos Estados, entre ellos Nueva York, Maryland y el Distrito de Columbia (Washington DC), requieren que los solicitantes tengan experiencia de tiro y estén capacitados respecto a las medidas de seguridad, además de no tener prontuario criminal. Otros son más laxos, y una docena de Estados ni siquiera requieren un permiso.



El proyecto de la Cámara Baja no forzará a los Estados a cambiar sus propias leyes pero considerará los permisos de portación como si fueran un carnet de manejo, permitiéndole así a los individuos llevar un arma escondida de un Estado a otro.



También le permitirá a quienes visiten un parque nacional, refugios salvajes y otras tierras de administración federal portar un arma de forma legal. A su vez, también crea una provisión que le permitirá a ciertos portadores llevar un arma en zonas escolares.



Fuerzas policiales en ciudades grandes como Nueva York y Los Ángeles, donde las estrictas leyes de portación apuntan sobre todo a regular las pistolas, advirtieron que la ley usurparía la autoridad de los Estados de determinar sus propias leyes, imponiendo de hecho las laxas leyes de los Estados rurales y sureños sobre ciudades densamente pobladas.



Los republicanos del Senado necesitarían de al menos ocho demócratas para pasar el proyecto de ley. Y si bien varios demócratas apoyaron una medida similar cuando se votó en 2013, la política y las actitudes en torno a las armas han cambiado desde entonces en medio de una seguidilla de tiroteos y matanzas masivas. Como resultado, los demócratas y los republicanos están en un virtual punto muerto, sin poder ponerse de acuerdo en cómo tratar la violencia de las armas.



Varios demócratas que votaron por la medida en 2013, entre ellos el senador Martin Heinrich de Nueva México, Mark Warner de Virgina y Tom Udall de Nueva México, dijeron esta semana que ahora no la apoyarían. Inclusive los demócratas que más parecieran estar a favor de los derechos a portar armas, como el senador Joe Manchin III de West Virginia y Jon Tester de Montana, fueron cautelosos respecto a tener que realizar una toma de posición antes de lo necesario.



Los líderes republicanos, temerosos de ver nuevamente como una medida fracasa en el Senado, decidieron no apresurar la llegada de este proyecto de ley a la Cámara Alta. El senador John Cornyn de Texas, el segundo de la bancada y coautor de los proyectos de portación oculta y de averiguación de antecedentes, afirmó el martes 5 de diciembre que era lo "suficientemente realista" para darse cuenta que seguir lo que hizo la Cámara Baja y combinar ambos proyectos sería inútil en el Senado.



"Si los juntamos, se hace más difícil de hacer lo que podemos y debemos hacer ahora", afirmó.



Senadores de ambos partidos sienten que el proyecto de averiguación de antecedentes es una de las pocas áreas donde pueden hallar coincidencias, si bien son mínimas, y consensuar. Fue desarrollado como respuesta a un lapso que le permitió al autor del ataque en Sutherland Springs adquirir sus armas. La Fuerza Aérea no envió su condena por violencia doméstica al banco nacional de datos. Si lo hubiera hecho, el tirador Devin P. Kelly hubiera sido vetado de poder comprar un arma de forma legal. La medida incentiva a las agencias federales y estatales a informar crímenes y otra información relevante al Sistema Nacional Instantáneo de Chequeo de Antecedentes Criminales.



Durante las audiencias del Comité Judicial del Senado, el director de la Agencia de Alcohol, tabaco, Armas y Explosivos también explicó que la agencia había empezado a regular, y hasta podría prohibir, los llamados "bump stocks", que pueden convertir un arma semiautomática en armas capaces de disparar ráfagas largas. El tirador de Las Vegas usó estos dispositivos durante su ataque.



Los demócratas de la Cámara Baja denunciaron la decisión de los republicanos de combinar ambos proyectos de ley y expresaron preocupación de que podrían clausurar una oportunidad de bipartidismo respecto a las armas. Mark Kelley, el astronauta retirado y marido de la ex diputada Gabrielle Giffords, que fue gravemente herida en un tiroteo de 2011 en Tucson, dijo que la medida era "repudiable".



"La reciprocidad de la portación oculta es una medida mala, inclusive peor en la misma medida que arreglar el sistema de NICS es algo bueno", dijo Kellt, quien lidera un grupo a favor del control de armas que lleva el nombre de Gifford.