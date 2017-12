Al menos tres muertos tras un tiroteo en una escuela de Estados Unidos

Un tiroteo que se produjo en una escuela secundaria de Nuevo México hoy dejó como saldo tres muertos -dos estudiantes y el sospechoso-, y todas las escuelas de la zona cerraron por precaución, informaron las autoridades.



La Policía estatal no divulgó detalles sobre el agresor, pero confirmó que dos de las personas que murieron eran estudiantes de la escuela secundaria de Aztec. No hubo reportes de alguna persona que hubiera resultado herida, indicaron los funcionarios.



"Las familias de las víctimas fueron notificadas inmediatamente. Están en nuestras oraciones y pensamientos", dijo la Policía estatal a través de las redes sociales.



Las autoridades estatales y federales investigaban las circunstancias del tiroteo y de inmediato no divulgaron los detalles sobre los motivos. Se tiene programada una conferencia de prensa.



La escuela de alrededor 900 estudiantes fue acordonada y los alumnos transportados a otro lugar.



Una multitud de padres nerviosos se congregó en torno a la municipalidad a la espera de mayor información, mientras las autoridades trataban de tranquilizarlos y asegurarles que sus hijos estaban a salvo.



Pese al cierre de todas las escuelas en Aztec, las autoridades indicaron que no había ninguna amenaza creíble para los estudiantes en esa escuela o en otras instituciones de comunidades vecinas como Bloomfield o Farmington.



Aztec es una comunidad rural de 6.500 habitantes ubicada en el noroeste de la zona petrolera de Nuevo México, cerca de la Nación Navajo. Su calle principal está bordeada de edificios de ladrillos que se remontan a más de un siglo de antigüedad.



Los residentes hicieron pública su desconfianza en las redes sociales, aunque miembros de la delegación del Congreso de Nuevo México, el fiscal estatal Héctor Balderas y otros funcionarios ofrecieron sus condolencias y su ayuda.



"Mientras los detalles se dan a conocer, lamentamos la pérdida de víctimas inocentes en este acto insensato de violencia. Demasiadas vidas han sido afectadas y demasiados futuros fueron destruidos", publicó en Twitter el legislador Ben Ray Lujan.