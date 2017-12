Líderes mundiales, preocupados por decisión de que Jerusalén sea capital israelí

Internacionales Consejo de Seguridad de la ONU discutirá el viernes sobre Jerusalén

Los líderes mundiales expresan su preocupación por la decisión de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar la Embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén. Se espera que en los próximos días se lleven a cabo varias manifestaciones en el mundo árabe.El presidente de, Reuven Rivlin, ha afirmado que la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre Jerusalén es el mejor regalo para el próximo 70º aniversario del país. "No hay un regalo más apropiado y hermoso en vísperas del 70.º aniversario de la independencia del Estado de Israel", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter., por su parte, considera irresponsable la decisión de Trump sobre Jerusalén e insta a la Administración estadounidense a cambiar su posición.En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores deha expresado su preocupación y rechazo a la decisión de Washington sobre Jerusalén, que viola la Carta de la ONU, el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y ha advertido que la medida tendrá consecuencias graves en la región.Además,solicitan una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Jerusalén.También, el Gobierno deha calificado como una ofensiva la decisión del presidente estadounidense.Por su parte, el presidente de, Nicolás Maduro, ha manifestado en un comunicado oficial su repudio y condena ante la decisión del Gobierno estadounidense y la considera una flagrante violación del derecho internacional."El Gobierno Bolivariano de Venezuela, rechaza toda acción arbitraria, unilateral e inconsulta, que busque afianzar la presencia ilegal del Estado de Israel sobre el territorio palestino ocupado y su anexión de facto de la ciudad de Jerusalén, hechos que socavan la soberanía del Estado y el Pueblo palestino, atentan contra la paz y estabilidad de la región, e influyen de manera trágica en los esfuerzos internacionales en búsqueda de una solución dialogada, pacífica, justa y duradera", dice el comunicado., Mohammad al Muamani, declaró que la decisión de EE.UU. de reconocer Jerusalén como capital de Israel y de trasladar allí su embajada viola las resoluciones de la ONU y sus estatutos, según los cuales el estatus de Jerusalén debería determinarse mediante negociaciones. "El Reino se opone a una decisión que aumenta la tensión y perpetúa la ocupación, y considera que todas las medidas unilaterales que imponen una nueva realidad son vacías e inválidas", señaló.La canciller de, Angela Merkel, ha afirmado que "no apoya" la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital israelí y de trasladar allí la embajada estadounidense.En ese sentido,, António Guterres, dijo que "el problema del estatus de la ciudad solo puede resolverse mediante negociaciones directas entre Israel y Palestina, y la solución del conflicto bilateral debería dar lugar a la creación de dos Estados con capital en Jerusalén"., Theresa May, ha expresado su rechazo al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de EE.UU. May ha llamado a Washington a presentar propuestas detalladas sobre el arreglo del conflicto palestino-israelí.Elha declarado que la decisión del presidente estadounidense de reconocer Jerusalén como la capital de Israel abre las "puertas del infierno".En tanto,está profundamente preocupada por la decisión de Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén y de reconocer esa ciudad como la capital de Israel. La jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, pide moderación a todas las partes implicadas.El presidente de, Mahmud Abbás, ha afirmado que el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, respecto a que Estados Unidos reconoce Jerusalén como capital de Israel significa la retirada de Washington del proceso de paz en esa región. Según Abbás, la decisión de Trump ayudará a las organizaciones extremistas a librar guerras santas.El presidente de, Hasán Rohaní, ha afirmado que su país "no tolerará la violación" que supone el reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí por parte de Trump.El Ministerio de Relaciones Exteriores de, Mevlut Cavusoglu, ha condenado la medida y la ha tachado de "irresponsable" y ha pedido a Washington que reconsidere su decisión. "Condenamos la declaración irresponsable de la Administración de EE.UU. (...) declarando que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y que trasladará la Embajada de EE.UU. en Israel a Jerusalén", reza el comunicado.ha rechazado la decisión de EE.UU. de reconocer Jerusalén como capital de Israel. Por su parte, el grupo Hamás calificó la medida como una agresión flagrante contra el pueblo palestino, según Reuters.El presidente del comité para asuntos internacionales de la, Leonid Slutski, ha dicho que la decisión de Trump sobre Jerusalén es como "jugar con fuego". "Queda claro desde el principio que este movimiento contradice el ya de por sí frágil concepto de paz en Oriente Medio y podría volver a detonar la situación en la zona del conflicto palestino-israelí (...) Realmente se está jugando con fuego, en el verdadero sentido de la expresión", dijo.El presidente de, Emmanuel Macron, se ha negado a apoyar la decisión "unilateral" de Trump de declarar Jerusalén como capital de Israel. Hablando desde Argel, donde se encuentra en una visita diplomática, Macron calificó la declaración de "lamentable" y reiteró el llamamiento para que israelíes y palestinos determinen el estatus de Jerusalén a través de negociaciones.El primer ministro de, Benjamín Netanyahu, calificó las declaraciones de Trump de "hito histórico" e instó a otros países a seguir su ejemplo trasladando sus embajadas a Jerusalén. Netanyahu agregó que cualquier futuro acuerdo de paz con los palestinos debe incluir a Jerusalén como la capital de Israel.