El Papa Francisco recibió a la familia de Santiago Maldonado en el Vaticano

El papa Francisco recibió en el Vaticano a la familia de Santiago Maldonado, confirmó Sergio, el hermano del joven hallado muerto en el río Chubut en octubre último luego de permanecer 79 días desaparecido.Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico y la mamá de Santiago, Stella Maris Peloso, fueron recibidos por Francisco a las 17 local (13 de Argentina) en la residencia pontificia de Casa Santa Marta."El Papa está preocupado por la situación que tuvimos que pasar nosotros con Santiago, que está pasando ahora la familia de Rafael Nahuel y hablamos justamente de que no le vuelva a pasar a nadie más esto que nos pasó a nosotros como familia. El Papa nos acompaña en el reclamo de verdad y justicia. No fue una reunión política", aseguraron hoy, luego de un "cálido" encuentro de un una hora y cuarto con el Papa, los familiares de Santiago Maldonado.Sergio y Antico, únicos voceros del encuentro con el Papa, hablaron con periodistas afuera de la Puerta del Perugino, la entrada al Vaticano más cercana a la residencia de Santa Marta. Muy emocionados, remarcaron más de una vez que fue una reunión "espiritual" y no "política". "Fue muy cálido, afectuoso. Fue muy emocionante, muy lindo. La verdad, no pensé que me iba a pegar tanto", contó Sergio.En tanto, el próximo domingo, la familia Maldonado participará de la Feria del Libro de la pequeña y mediana editorial de Italia, en ocasión de la celebración del Día Internacional por los Derechos Humanos.





Francisco se había comunicado con la familia Maldonado en octubre a través de una carta enviada a la madre del joven hallado muerto en el río Chubut tras ser visto por última vez el 1 de agosto durante un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de la localidad chubutense de Cushamen.

En esa misiva, el Pontífice les había transmitido a los familiares que los recibiría al regreso del viaje apostólico que realizó la semana pasada a Bangladesh y Myanmar.

"En estos momentos de tanto dolor y tristeza le hago llegar la seguridad de mi cercanía y de mi oración; rezo por usted y por sus hijos. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide", decía la breve misiva escrita por el jefe de la Iglesia Católica dirigida a la madre de Santiago, fechada el 22 de octubre pasado.