El Papa pidió a jóvenes no estar "todo el día al teléfono, ignorando el mundo"

Ante unos 7.000 estudiantes, Francisco aseguró que "se siente rejuvenecer" cada vez que se encuentra con jóvenes, "siempre llenos de entusiasmo".

Antes de que Francisco se dirigiese a ellos, hubo coros y bailes típicos y tres estudiantes leyeron un testimonio de sus vidas.



"Los jóvenes están siempre listos para ir hacia adelante, hacer que todo suceda y arriesgar. Los animo a continuar con ese entusiasmo en las circunstancias buenas y malas", y sobre todo "cuando mirando alrededor, parece que Dios no aparece en el horizonte", dijo.



Les aconsejó "viajar en la vida" y "no vagar sin rumbo", y para ello los instó a dejarse guiar por Dios que es -explicó- "como si hubiese colocado dentro de nosotros un software, que nos ayuda a discernir su programa divino y a responderle con libertad", informó la agencia EFE.



Para encontrar el sendero justo, añadió Francisco, se necesita sabiduría, y para "recibir esta sabiduría debemos mirar el mundo, nuestra situación, nuestros problemas, todo, con los ojos de Dios".



"Esta sabiduría nos ayuda a reconocer y a rechazar las falsas promesas de felicidad", señaló Francisco, que lamentó cuando los jóvenes se encierran en su mundo.



"Cuando un pueblo, una religión o una sociedad se convierten en un 'pequeño mundo', pierden lo mejor que tienen y caen en una mentalidad presuntuosa, la del yo soy bueno y tú eres malo", opinó.



Y, por ello, alabó que en este acto participasen también "muchos jóvenes amigos musulmanes y de otras religiones", pues así se muestra la determinación de "promover un clima de armonía, donde se tiende la mano a los otros, a pesar de vuestras diferencias religiosas".



Francisco insistió, como en muchos de sus discursos, en la necesidad de que la juventud escuche y respete a los ancianos para, entre otras cosas, "evitar repetir los errores del pasado".



"Hablen con sus padres y abuelos, ¡no se pasen todo el día con el teléfono, ignorando el mundo que los rodea!", exclamó. Rumbo a Roma Tras este acto, Francisco se trasladará directamente al aeropuerto Internacional de Dacca para regresar a Roma, donde está prevista su llegada en horas de la noche.



El viaje a Bangladesh cierra una gira que también incluyó la vecina Myanmar (ex Birmania) y que tuvo como eje inevitable el drama de los cientos de musulmanes rohingyas que han llegado al primer país desde agosto pasado huyendo una de operación militar del Ejército birmano.