Descubren "bacterias desconocidas" en el exterior de la estación espacial.

Los microorganismos hallados en el exterior de la Estación Espacial Internacional están siendo estudiados en la Tierra, con el objetivo de determinar la especie bacteriana de la que se trata y sus principales características. No obstante, el astronauta ruso Anton Shkaplerov confirmó que los microbios descubiertos no suponen ningún tipo de peligro y que no estaban ahí cuando el módulo ruso fue enviado al espacio.



Desde la agencia rusa señalan como origen probable de las 'bacterias espaciales' una posible contaminación biológica. La hipótesis que se baraja es que los microorganismos viajaban a bordo de tablets y otro tipo de material enviado a la ISS. Cómo se hizo este inusual descubrimiento Los astronautas que participan en los famosos paseos espaciales usan hisopos de algodón para comprobar el estado de la superficie externa de la Estación Espacial, especialmente las zonas que aparecían más oscurecidas y donde se había detectado combustible procedente de los motores.



Fue de regreso en la Tierra que los científicos y astronautas analizaron esos hisopos y detectaron a las bacterias desconocidas hasta ahora.



Los microorganismos supuestamente habrían soportado condiciones extremas en la localización en la que fueron descubiertos.