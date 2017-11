Este viernes deciden posible excarcelación de independentistas catalanes

El Tribunal Supremo español decidirá este viernes si excarcela al ex presidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, y a otros nueve dirigentes independentistas que fueron enviados a prisión por delitos de rebelión, sedición y malversación por intentar la secesión de Cataluña.



La posible puesta en libertad de los dirigentes catalanes es vista con buenos ojos tanto por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy como por un importante sector de la oposición no independentista, ya que relajaría el ambiente de tensión de cara a las elecciones regionales del 21 de diciembre.



Los ex miembros del gobierno catalán están siendo investigados por rebelión, sedición y malversación por el proceso de secesión, que tuvo como punto de inflexión la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27 de octubre pasado. También están acusados por esta misma causa los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ominium Cultural, Jordi Cuixart, enviados previamente a prisión también por Lamela.