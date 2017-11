Denuncian a Google en el Reino Unido por colectar datos privados sin permiso

Un activista presentó el jueves una demanda acusando a Google de colectar sin permiso datos privados de más de 5 millones de usuarios británicos de teléfonos iPhone, que podría costarle cientos de millones a la empresa estadounidense."Con esta acción, enviaremos un mensaje contundente a Google y a otros gigantes tecnológicos de Silicon Valley de que no tenemos miedo de contraatacar si violan nuestras leyes", dijo Richard Lloyd, el promotor de la iniciativa.Antiguo asesor del gobierno y director ejecutivo del grupo de defensa de los derechos de los consumidores Which?, Lloyd dijo que "rara vez había visto un abuso de confianza tan enorme".Según su demanda, Google se saltó los controles de privacidad del buscador de internet Safari, de Apple, para colocar "cookies" en los teléfonos, lo que le permitía colectar información de los usuarios para venderla luego a la empresa de publicidad DoubleClick Service.Una "cookie" es un pequeño archivo almacenado en un teléfono u ordenador que permite rastrear la actividad en internet de un individuo -sus compras o planes de compras, sus planes de viajes...-, una información de gran valor para los anunciantes.Las directivas europeas exigen que los consumidores den su permiso para instalar "cookies" en su teléfono.Se trata de una demanda colectiva en nombre de 5,4 millones de usuarios, cada uno de los cuales podría ser indemnizado con cientos de libras si la justicia da la razón a la demanda.Google negó haber actuado ilegalmente y recordó que había ya afrontado demandas similares."Creemos que no tiene ningún fundamento", dijo sobre el caso una portavoz de Google. AFP-NA.