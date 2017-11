"Pokémon Go" habría costado más de u$s 7,3 mil millones a EE.UU en daños

Hace un año y medio, el mundo se revolucionaba bajo el éxito de "Pokémon Go", en casi todo el mundo millones de personas salían a las calles en búsqueda de criaturas digitales que podían ser encontradas sólo mientras se caminaba por la ciudad.Esta misma razón (que tenía a las personas avanzando sin mirar hacia adelante) fue la causante de muchos accidentes, eventos que de acuerdo a un reciente estudio, le podrían haber llegado a costar hasta 7,3 mil millones de dólares a Estados Unidos.La investigación realizada por académicos de la Universidad de Purdue, en Indiana, tomó en cuenta los accidentes registrados sólo en Tippecanoe County durante los primeros 148 días desde su lanzamiento en Estados Unidos, es decir, entre el 6 de julio hasta el 1 de diciembre del año pasado.El análisis reveló que durante el periodo se registraron 286 colisiones de vehículos más que en el mismo periodo de tiempo antes del lanzamiento de "Pokémon Go", de los que al menos 134 fueron cerca de PokeParadas, un punto en el mapa en que los usuarios debían detenerse e interactuar con el juego.Además de los choques, también se contaron las heridas e incluso víctimas fatales en la ciudad durante el periodo de tiempo. De acuerdo a los economistas Mara Faccio y John McConnell que lideraron la investigación, estas situaciones le costaron sólo a esta localidad entre 5,2 y 25,5 millones de dólares, cifra que si se escala a nivel nacional, podría alcanzar entre 2 y 7,3 millones de dólares.Si bien la aplicación ya no goza de la popularidad que tenía en su inicio, esta cifra sí toma relevancia luego del anuncio de Niantic, la empresa detrás de "Pokémon Go", y su nuevo videojuego que se lanzará el próximo año, esta vez ambientado en el mundo de Harry Potter, así como el crecimiento de la realidad aumentada en otros aspectos, como las nuevas apps de Apple en su iPhone X.