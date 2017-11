Israel: Explosión en un edificio dejó cuatro muertos y varios heridos

Una fuerte explosión, en principio de origen accidental, que provocó un incendio causó al menos cuatro muertos y cinco heridos en Tel Aviv, informaron varios medios israelíes en la madrugada del martes.



El diario The Times of Israel informó de al menos cuatro muertos y cinco heridos, uno de gravedad, en este incidente, ocurrido en la zona de Jaffa, en el sur de la ciudad.



Videos y fotos subidos a las redes sociales mostraron el edificio completamente destruido, devastado por el incendio.



Según la policía el origen de la explosión no sería criminal, mientras que se abrió una investigación para esclarecer las causas.



"Hubo una explosión en una tienda de pinturas Tambour, un edificio que colapsó completamente", dijo Avi Yehudaun, un agente de los bomberos a Israel Radio.



"Los bomberos están apagando las llamas y luego comenzarán a buscar si hay personas atrapadas", agregó.