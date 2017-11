El submarino reportó avería en el último aviso: Video y fotos de la búsqueda

Sociedad Las condiciones meteorológicas complican la búsqueda del submarino desaparecido

Ayuda internacional

#AYER estas eran las condiciones meteorológicas y el estado del mar en la zona de operaciones de búsqueda y rescate del #SubmarinoARASanJuan Fueron tomadas desde el destructor ARA "Sarandí" pic.twitter.com/F8nddnWTpJ — Armada Argentina (@Armada_Arg) 20 de noviembre de 2017

Sociedad Descartan que las llamadas detectadas provengan del submarino ARA San Juan

Imágenes de hoy por la mañana del sobrevuelo realizado por uno de los aviones B-200 de la #ArmadaArgentina en el marco del operativo de búsqueda y rescate del #SubmarinoARASanJuan pic.twitter.com/8GTb2W3gvl — Armada Argentina (@Armada_Arg) 20 de noviembre de 2017

Las condiciones de la búsqueda

Cinco días van de la desaparición del submarino argentino ARA San Juan y este lunes se informó que en su última comunicación, la tripulación de la embarcación notificó una avería.El capitán de navío, Gabriel Galeazzi, notificó que antes de perder contacto, el submarino, con 44 tripulantes, había reportado una falla en la batería.El ARA San Juan se desplazaba desde la Base Naval Ushuaia hacia el apostadero de la Base Naval Mar del Plata.Se registró la última señal a la altura del golfo San Jorge, en aguas argentinas del océano Atlántico, a 432 kilómetros de la costa de la provincia de Chubut.El capitán de navío añadió que la búsqueda ha continuado y que a la misma se unirán aeronaves de EE.UU. y Chile, que ya se encuentran en el país.También colaboran la Fuerza Aérea de Brasil y la Marina Real Británica. EE.UU. también envió vehículos submarinos no tripulados al área de búsqueda.Previamente, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, informó que se descartó que los siete intentos de llamados recibidos el pasado sábado provenían del submarino extraviado."Hemos recibido oficialmente el informe de la empresa que investigó todas las señales y explicó que los siete intentos de comunicación del sábado no se corresponden con el teléfono satelital del submarino", dijo Balbi, en declaraciones publicadas por Radio Brisas, de Mar del Plata.En sus declaraciones de hoy, Balbi señaló que si la embarcación se encuentra en inmersión desde el miércoles pasado, solo le quedan dos días de oxígeno a los 44 tripulantes.El vocero también indicó que las condiciones meteorológicas han dificultado la búsqueda.De acuerdo a Balbi, las condiciones mejorarán apenas mañana y reconoció que la búsqueda del buque está en una "fase crítica".Para Balbi este es el operativo "de mayor magnitud de los últimos 30 años que enfrenta la Armada".Indicó que a la Armada le llama la atención que no haya mayores indicios: "no se detectaron señales como bengalas, hay mucha incertidumbre en cuanto a indicios que nos podría ayudar a localizarlo".