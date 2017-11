Twitter quitará la verificación a usuarios que no cumplan las normas

El anuncio se produce tras la polémica que generó el que la red social certificara las cuentas de neonazis y supremacistas blancos.

El símbolo azul "permite garantizar a los usuarios la autenticidad de una cuenta de interés público", explicó Twitter en su sitio en internet.



Se otorga a menudo a responsables políticos, artistas, deportistas, periodistas o celebridades para darles más peso y legitimidad en la red social. La empresa se reserva el derecho de otorgarla caso por caso, previa solicitud de los usuarios.



Pero en su anuncio del miércoles, Twitter reconoció que en su proceso de verificación hasta ahora no había tomado en cuenta la existencia de

mensajes como el discurso de odio, los llamados a la violencia o cualquier otro discurso que no respete sus condiciones de uso.

"Estamos trabajando en un nuevo programa de autentificación y verificación. Mientras tanto no aceptamos más solicitudes de verificación", tuiteó la compañía.



"Estamos revisando nuestras cuentas verificadas y eliminamos la verificación a las cuentas que no respeten las nuevas directrices", dijo.

El pequeño símbolo azul que le fue otorgado a Richard Spencer, una de las figuras prominentes de la derecha supremacista blanca estadounidense, ha sido eliminado. "Ya no estoy verificado! Ya no tenemos derecho a ser blancos y estar orgullosos de serlo", reaccionó en un tuit.