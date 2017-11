"La Manada": El juicio por violación grupal que centra la atención en España

Víctima de 18 años

Acusación y defensa

Coincidencia con la víctima

96 segundos de video

Los cinco hombres acusados de haber violado en grupo a una joven durante las populares fiestas de San Fermín en la ciudad española de Pamplona en 2016 se declararon inocentes cuando comenzó su juicio, en un caso bautizado en España como "La Manada" que divide al país"Todos se han declarado inocentes exceptuando una persona que ha reconocido la sustracción del [teléfono]móvil" de la mujer, señaló a periodistas el abogado Agustín Martínez Becerra.En este caso muy seguido en España, los cincos hombres de entre 27 y 29 años están acusados de varios delitos, principalmente agresión sexual, por presuntamente violar a una joven que entonces tenía 18 años durante las fiestas de San Fermín, que anualmente atraen a miles de turistas españoles y extranjeros.El juicio comenzó este lunes en el Palacio de Justicia en Pamplona, en el norte de España, y está previsto que se prolongue hasta el 24 de noviembre. Se celebra a puerta cerrada para preservar la intimidad de la joven.Según la acusación, la madrugada del 7 de julio de 2016 los cinco amigos sujetaron a la joven y la obligaron a entrar al portal de un edificio, para luego obligarla a realizar actos sexuales con todos ellos.Los acusados grabaron y tomaron fotografías de los hechos. Después le robaron el teléfono y se fueron.La fiscalía pide 22 años de cárcel para cada uno de los cinco hombres, que permanecen en prisión preventiva desde julio de 2016.Su defensa siempre ha alegado que las relaciones fueron consentidas por la joven.Desde hace unos años, las autoridades de Pamplona han reforzado la campaña contra las agresiones sexuales en las fiestas de San Fermín, la festividad española más conocida internacionalmente, que atrae a miles de personas por los encierros, las corridas y las noches de fiesta.La vista oral del juicio contra cinco jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016 continuó este miércoles con la declaración de los cuatro policías municipales que atendieron a la víctima en un primer momento. Los agentes, en su declaración, aseguraron haber encontrado a la joven en estado de shock y ratificaron, tal como hicieron durante la instrucción de la causa, que en ningún momento les dio la sensación de que estuvieran ante un comportamiento fingido.El testimonio de los policías coinciden con el de la propia víctima, que argumentó que la ausencia de lesiones graves no se debió a que no se opusiera y se resistiera sino que, en un momento dado, entró en estado de shock.Serán clave para dirimir lo anterior: si hubo o no consentimiento. La crudeza de las imágenes que los acusados tomaron con sus móviles y que se exhibirán varias veces durante las sesiones es el principal motivo por el que el juicio se celebra a puerta cerrada.Son seis fragmentos de vídeo: cinco grabados con el iPhone de A.M.G y con una duración de seis segundos, 22 segundos, 10 segundos, 14 segundos y 39 segundos, y un sexto fragmento de muy corta duración extraído de otro teléfono.En total están grabados 96 segundos de los 19 minutos que transcurrieron entre 03.08 horas, cuando los de La Manada entraron en el portal, y las 03.27 horas, cuando salieron. Quienes han visto los vídeos refieren su mala calidad: «Están movidos, tienen mala luz, mala resolución y el sonido es inaudible, por lo que se encargó una pericial para extraer las conversaciones». «No chille, no chille», «turno ahora, déjame» o «un poquito más flojito, tú» son algunos de los comentarios que se sacaron de las grabaciones. No hay ni una palabra de la chica.