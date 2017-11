Corea del Norte considera que Trump "merece pena de muerte"

Además de las advertencias y amenazas bélicas, Donald Trump y Kim Jong-un han cruzado agravios personales en los últimos tiempos. Por ese motivo, la dictadura de Corea del Norte sostuvo que el presidente de Estados Unidos merece la pena de muerte.



La semana pasada, Trump utilizó su cuenta de Twitter para expresar que el joven dictador norcoreano lo había tildado de "viejo". En su publicación, el jefe de Estado norteamericano agregó que se abstuvo de calificar a Kim de "bajo y gordo".



"¿Por qué Kim Jong-un me insultaría llamándome 'viejo' cuando NUNCA lo llamaría 'bajo y gordo'?", fue el mensaje de Trump. Esas palabras fueron tomadas como un insulto por parte de Pyongyang.



El periódico del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte escribió un fuerte editorial en el que aseguró que Trump ya había sido "sentenciado a muerte por el pueblo coreano", según consigna Daily Mail.



"El peor crimen por el que nunca podrá ser indultado es que se haya atrevido a dañar la dignidad del líder supremo", señala el editorial.



Trump "debería saber que no es más que un horrible criminal condenado a muerte por el pueblo coreano", agrega.



La publicación también se refirió al impedimento que tuvo el presidente de Estados Unidos de visitar la zona desmilitarizada entre las dos Coreas durante su gira por Asia.



El mandatario tenía planeado dirigirse hacia esa zona. Pero las malas condiciones del tiempo hicieron que el helicóptero, cinco minutos después de haber despegado, regresara a Corea del Sur.



"No era el clima (?) Estaba demasiado asustado para enfrentar los ojos deslumbrantes de nuestras tropas", aseveró, irónicamente y con un dejo de burla, el periódico oficialista.